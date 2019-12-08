7 Aralık 2019 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada reytinglerde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Benim Tatlı Yalanım, Kalk Gidelim, Kuzey Yıldızı adlı diziler Cumartesi gecesine damgasını vurdu. Yapımcılar için kırmızı bir çizgi olan reyting sonuçları dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Peki, dün akşam hangi dizi zirveye oturdu?

7 ARALIK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

AB REYTİNG SIRALAMASI

1.Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

2. O Ses Türkiye

3.Kuzey Yıldızı İlk Aşk

4.Kuzey Yıldızı İlk Aşk (OZET)

5.Kalk Gidelim

6.Benim Tatlı Yalanım

7.O Ses Türkiye ÖZET

8.Kim Milyoner Olmak İster

9.SHOW Ana Haber

10.Kim Milyoner Olmak ister – (TKR)

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1.Kuzey Yıldızı İlk Aşk

2. Kuzey Yıldızı İlk Aşk (ÖZET)

3.O Ses Türkiye

4.Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

5.SHOW Ana Haber

6.Kim Milyoner Olmak İster

7.Haber Onu

8.Kim Milyoner Olmak İster (TKR)

9.O Ses Türkiye ÖZET

10.Benim Tatlı Yalanım