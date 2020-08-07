7 Ağustos Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Bugün sabah saatlerinde Elazığ'da art arda meydana gelen depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....