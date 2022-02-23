7,5 milyon kişiye üç kez test yapılacak!

Son dakika: 7,5 milyon kişi üç kez koronavirüs testi yapılacak!

Reuters / HABERTURK.COM

Hong Kong lideri Carrie Lam, Omicron varyantı sebebiyle koronavirüs vakalarının arttığını bu yüzden sıkı önlem alacaklarını açıkladı.

Mart ayında 7,5 milyonluk tüm nüfusun üç kez koronavirüs testi yaptırması zorunlu oldu.

Hong Kong lideri Carrie Lam, nüfusun Mart ayında üç kez test edileceğini, test kapasitesinin günde 1 milyon ve üstüne çıkarılacağını söyledi.

"7 milyonluk bir nüfusumuz olduğu için testler yaklaşık yedi gün sürecek" dedi. Kentte, 15 Şubat'tan bu yana günlük vaka sayısı 5 bin düzeyinde seyrediyor.

Test emri, Pekin yetkililerinin Çin'de salgını kontrol altına almak için geçen hafta sağlık çalışanları ve tıbbi ekipman göndermesinden sonra geldi.