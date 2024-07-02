69 ton inci kefali ele geçirildi!

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara geçen inci kefalleri, yumurtalarını bırakıp, yeniden göle döndü.

DHA'nın haberine göre 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında süren göç yolculuğunda, yavru inci kefallerinin de annelerinin izinden göle dönüş yolculuğu devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, 2,5 ayda yapılan denetimlere ilişkin, "Denetimlerde 16 tonu canlı olmak üzere toplam 69 ton inci kefali balığına el konuldu. Canlı balıklar yaşam alanları olan sulara iade edildi. Kaçak avcılık yapan 185 kişiye de yaklaşık 2 milyon 250 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5 bin 300 metre uzunluğunda ağ ile 180 diğer ağ malzemelerine de el konuldu" dedi.

REKLAM

Dünyada sadece Van Gölü'nde olup, üreme dönemlerinde tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalleri için 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanıyor. Tuzlu ve sodalı suda yaşayabilen inci kefalleri, bu dönemde neslini sürdürmek için gölden çıkıp, tatlı sulara göç ediyor. Su akışının tersine yüzerek tatlı sulara geçen inci kefalleri, yumurtalarını bırakıp, yeniden göle dönüyor. Daha sonra yavru inci kefalleri de annelerinin izinde göle dönüp, yolculuğunu tamamlıyor. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, tatlı su kaynaklarında 7/24 denetimlerde bulunuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, inci kefalinin üreme göçünün gerçekleştirdiği İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi'nde denetim yaptı.