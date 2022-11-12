Sadece kamulaştırma yapılarak şehir içindeki bu tarihi yapının kurtarılması gerekiyor. Bu kamulaştırma tamamlanırsa 14'üncü yüzyıl başında yapılmış, diyebileceğimiz bu hamamın kurtarılması gerçekleşecek. Hamam, çifte hamamdır. Hem kadınlar hem de erkekler içindir. Klasik Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş yapılarından biridir" diye konuştu.

"BÜTÜN PROJELERİ HAZIR"

Gülük Hamamı'nın restore edilerek başka projelerde de kullanılabileceğini kaydeden Çayırdağ, "Hamamın bütün projeleri hazır. Orijinaline göre yeniden tamir edilecek. Hamam restore edilince yine hamam olarak kullanmak şart değil. Kültür hizmetinde veya başka bir hizmette de kullanılabilir. Mesela şimdiki Sultan Hamamı orijinaline göre tamir edilmiş ama şimdi bir ticarethane olarak kullanılıyor.