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        Haberler Spor Diğer Güreş 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kayıtlar başladı. - Diğer Haberleri

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kayıtlar başladı.

        Bu yıl 663.'sü düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıt ve kura çekimleri başladı. Bugün başlayacak olan tarihi heyecan saat 13.00'deki başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla start verecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:48
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        Kırkpınar'da kayıtlar başladı!
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt ve kura çekimi işlemleri başladı.

        Edirne'de bu yıl 663.'sü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Saat 13.00'de başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak güreşler, 7 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boyların güreşleriyle devam edecek ve başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

        Kıran kırana müsabakaların yaşanacağı Er Meydanı'nda mücadele edecek pehlivanların kayıt ve kura çekimi işlemleri başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelen pehlivanlar, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıp kuralarını çekiyor.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, Kırkpınar tarihinde ilk kez uygulanan lig usulü programı çerçevesinde, en yüksek puanı alan 32 başpehlivanın Kırkpınar'da kol bağlamaya hak kazandığını söyledi.

        Bugün başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla 8 başpehlivanın daha belirleneceğini ve Kırkpınar'da 40 başpehlivanın mücadele edeceğini anlatan Şenel, başpehlivanlık müsabakalarının cumartesi ve pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

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