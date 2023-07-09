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        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde son gün müsabakaları başladı

        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı. Öğle saatlerinde başpehlivanlar çeyrek finalde karşı karşıya gelecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 11:15
        Kırkpınar'da son gün başladı!
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        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı.

        Organizasyonun üçüncü gününde çayıra minik-1 boy pehlivanları çıktı. Öğle saatlerinde ise başpehlivanlar çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

        Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

        Bugün Kırkpınar'a gelecek yıl güreş ağalığı yapacak ağa da ihale yoluyla seçilecek.

        Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği final güreşi sonrası organizasyon sona erecek.

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