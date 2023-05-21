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Haberler Gündem Trafik 66 Nerenin Plakası? 66 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?

66 nerenin plakası? 66 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

1893 yılında Fransa’da ortaya çıkan ve karayolu ile ulaşımın artması üzerine tüm dünyaya yayılan araç plakalarının kullanımı, günümüzde yasal bir zorunluluktur. Araçların ön ve arkalarında yer alan bu plakalar, kara üzerinde seyreden motorlu taşıtların tescil belgeleridirler. Üzerlerinde yer alan harf ve rakamlarla belirli bölgeleri de işaret eden plakalar, her aracın kendisine özgüdür. Peki Türkiye’de kullanılan 66 plaka numarası hangi ilin? 66 nerenin plakası? Ayrıntılar yazımızın devamında…

Giriş: 21.05.2023 - 01:58 | Güncelleme: ABONE OL
66 Nerenin Plakası? 66 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Devletin resmî kurumları tarafından araçların kayıt edilip tanınmasını sağlayan taşıt plakaları, araçların değişmez parçalarıdırlar. Peki, 66 hangi şehrin plakası? Yozgat ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

66 Plaka Numarası Hangi İlin?

66 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Yozgat’tır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Ankara’ya bağlı bir sancak olan Yozgat, cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından vilayet statüsü kazanmıştır. Yozgat’ın 66 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. Bu tarihte yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’deki vilayetlere plakalarda kullanılmak üzere il kodları verilmiş ve Yozgat da 66 il kodunu almıştır.

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Yozgat’ın yüzölçümü 14.097 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 418 bin 442’dir. Yozgat’ta trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısının ise, TÜİK’in yayınlamış olduğu 2022 verisine göre 119 bin 997 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 100 bini aşan bu araçlar arasında motosikletlerden ağır tonajlı kamyonlara kadar tüm motorlu kara taşıtları yer almaktadır.

Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 66 plaka koduna sahip olan araç plakalarında da ilçelere ait izler bulmak mümkündür. Araç plakalarında il kodlarından hemen sonra gelen harf ya da harf kombinasyonları, bizlere o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Yozgat ilinin merkez ilçeleri, Yerköy ilçesi, Çekerek ilçesi, Sorgun ilçesi, Boğazlıyan ilçesi, Sarıkaya ilçesi, Çayıralan ilçesi, Şefaatli ilçesi ve Akdağmadeni ilçesinin plaka kodları şu şekildedir:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 66 AC 001 - 66 AZ 999

  • 66 DA 001 - 66 DE 999

  • 66 DK 001 - 66 DK 999

  • 66 DP 001 - 66 DR 999

  • 66 DU 001 - 66 DZ 999

  • 66 M 0001 - 66 M 1000

  • 66 SA 001 - 66 SA 999

  • 66 T 0001 - 66 T 1000

Yerköy İlçesi Plaka Kodları:

  • 66 KA 001 - 66 KZ 999

  • 66 M 4501 - 66 M 5000

  • 66 T 4751 - 66 T 5750

Çekerek İlçesi Plaka Kodları:

  • 66 FA 001 - 66 FZ 999

  • 66 M 2501 - 66 M 3000

  • 66 T 2751 - 66 T 3000

Sorgun İlçesi Plaka Kodları:

  • 66 LA 001 - 66 LZ 999

  • 66 M 3501 - 66 M 4000

  • 66 T 3501 - 66 T 4500

Boğazlıyan İlçesi Plaka Kodları:

  • 66 DF 001 - 66 DH 999

  • 66 DL 001 - 66 DN 999

  • 66 DS 001 - 66 DT 999

  • 66 EA 001 - 66 EZ 999

  • 66 M 1501 - 66 M 2000

  • 66 T 1501 - 66 T 2000

Sarıkaya İlçesi Plaka Kodları:

  • 66 M 3001 - 66 M 3500

  • 66 NA 001 - 66 NZ 999

  • 66 T 3001 - 66 T 3500

Çayıralan İlçesi Plaka Kodları:

  • 66 M 2001 - 66 M 2500

  • 66 RA 001 - 66 RC 999

  • 66 T 5751 - 66 T 6000

Şefaatli İlçesi Plaka Kodları:

  • 66 M 4001 - 66 M 4500

  • 66 PA 001 - 66 PD 999

  • 66 T 4501 - 66 T 4750

Akdağmadeni İlçesi Plaka Kodları:

  • 66 HA 001 - 66 HH 999

  • 66 M 1001 - 66 M 1500

  • 66 T 1001 - 66 T 1500

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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