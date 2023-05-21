Devletin resmî kurumları tarafından araçların kayıt edilip tanınmasını sağlayan taşıt plakaları, araçların değişmez parçalarıdırlar. Peki, 66 hangi şehrin plakası? Yozgat ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…
66 Plaka Numarası Hangi İlin?
66 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Yozgat’tır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Ankara’ya bağlı bir sancak olan Yozgat, cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından vilayet statüsü kazanmıştır. Yozgat’ın 66 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. Bu tarihte yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’deki vilayetlere plakalarda kullanılmak üzere il kodları verilmiş ve Yozgat da 66 il kodunu almıştır.
İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Yozgat’ın yüzölçümü 14.097 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 418 bin 442’dir. Yozgat’ta trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısının ise, TÜİK’in yayınlamış olduğu 2022 verisine göre 119 bin 997 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 100 bini aşan bu araçlar arasında motosikletlerden ağır tonajlı kamyonlara kadar tüm motorlu kara taşıtları yer almaktadır.
Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları
Tüm Türkiye’de olduğu gibi 66 plaka koduna sahip olan araç plakalarında da ilçelere ait izler bulmak mümkündür. Araç plakalarında il kodlarından hemen sonra gelen harf ya da harf kombinasyonları, bizlere o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.
Yozgat ilinin merkez ilçeleri, Yerköy ilçesi, Çekerek ilçesi, Sorgun ilçesi, Boğazlıyan ilçesi, Sarıkaya ilçesi, Çayıralan ilçesi, Şefaatli ilçesi ve Akdağmadeni ilçesinin plaka kodları şu şekildedir:
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
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66 AC 001 - 66 AZ 999
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66 DA 001 - 66 DE 999
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66 DK 001 - 66 DK 999
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66 DP 001 - 66 DR 999
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66 DU 001 - 66 DZ 999
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66 M 0001 - 66 M 1000
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66 SA 001 - 66 SA 999
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66 T 0001 - 66 T 1000
Yerköy İlçesi Plaka Kodları:
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66 KA 001 - 66 KZ 999
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66 M 4501 - 66 M 5000
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66 T 4751 - 66 T 5750
Çekerek İlçesi Plaka Kodları:
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66 FA 001 - 66 FZ 999
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66 M 2501 - 66 M 3000
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66 T 2751 - 66 T 3000
Sorgun İlçesi Plaka Kodları:
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66 LA 001 - 66 LZ 999
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66 M 3501 - 66 M 4000
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66 T 3501 - 66 T 4500
Boğazlıyan İlçesi Plaka Kodları:
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66 DF 001 - 66 DH 999
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66 DL 001 - 66 DN 999
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66 DS 001 - 66 DT 999
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66 EA 001 - 66 EZ 999
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66 M 1501 - 66 M 2000
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66 T 1501 - 66 T 2000
Sarıkaya İlçesi Plaka Kodları:
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66 M 3001 - 66 M 3500
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66 NA 001 - 66 NZ 999
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66 T 3001 - 66 T 3500
Çayıralan İlçesi Plaka Kodları:
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66 M 2001 - 66 M 2500
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66 RA 001 - 66 RC 999
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66 T 5751 - 66 T 6000
Şefaatli İlçesi Plaka Kodları:
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66 M 4001 - 66 M 4500
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66 PA 001 - 66 PD 999
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66 T 4501 - 66 T 4750
Akdağmadeni İlçesi Plaka Kodları:
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66 HA 001 - 66 HH 999
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66 M 1001 - 66 M 1500
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66 T 1001 - 66 T 1500