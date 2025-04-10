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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 650 bin sigortalıya kötü haber - İş-Yaşam Haberleri

        650 bin sigortalıya kötü haber

        AcnTurk Sigorta'nın poliçe kesme yetkisi kaldırıldı. Böylece şirketin yaklaşık 650 bin sigortalısı güvencesiz kaldı. Şirket geçen haftadan bu yana hasarları ödeyemiyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre SEDDK şirkete 2 milyar lira ek sermaye konulmasını istedi. Ancak bu istek karşılanamayınca poliçe kesme yetkisi kaldırıldı. Şimdi ya şirket daha güçlü bir sermayedara satılacak veya kamu şirketin yönetimini devralacak. Edindiğimiz bilgilere göre şu anda şirketin kasasında olan yaklaşık 900 milyon lira mevcut hasarları ödeyeme yetiyor. Ancak sonraki hasarlar için 650 bin kişi güvencesiz kalacak. Şirket müşterileri arasında İstanbul Ticaret Odası, Bilfen Okulları ve Defacto gibi büyük kuramların olduğu öğrenildi.

        Giriş: 10.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:41
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        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
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        2 yıl önce kurulan ve kısa sürede kasko ve sağlık sigortasında büyüyerek 650 bin poliçe adedine ulaşan AcnTurk Sigorta'nın poliçe kesmesine yasak geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk Sigorta’nın yeni sigorta sözleşmesi yetkisini geçici süre ile durdurdu. Böylece şirketin yaklaşık 650 bin sigortalısı güvencesiz kaldı. Şirketin geçen haftadan bu yana hasarları ödeyemediği öğrenilirken şirket yetkilileri yaklaşık 1 aydır şirkete ilişkin dedikodular nedeniyle poliçe iptalleri olduğunu bu nedenle şirketten para çıkışı olduğunu ve mevcut hasarları ödemekte zorlandıklarını söylediler.

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        GAYRİMENKUL SATIŞINA BLOKE ETKİLİ OLDU

        AcnTurk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, kasko ve sağlık sigortasında hızlı büyümeleri nedeniyle özellikle yabancı sermayeli sigorta şirketlerini rahatsız ettiklerini kaydederek, "Şirketin nakit sorunlarını halletmemiz için İstanbul Davutpaşa'da bulunan gayrimenkulü holding sattık. Ancak bu paraya bloke konuldu. Bu durum şirketin günlük işlemlerini yürütmemizde zorlanmamıza neden oldu. Zaten daha önce de bu gayrimenkulümüz ile ilgili bir yandan müteahhit diğer yandan değerleme kaynaklı sorunlar yaşamıştık. Gayrimenkulü değerlediğimiz için yeni kurulan şirket karda görünüyordu. Bu diğer şirketlerin dikkatini çekti. Daha sonra burada bir proje yapmaya çalıştık ancak bu kez gayrimenkuldeki durgunluk nedeniyle anlaştığımız müteahhit işi yapmaktan vazgeçti" diye konuştu.

        2 MİLYAR LİRA EK SERMAYE İSTENDİ

        Yetkililerden alınan bilgilere göre SEDDK şirkete 2 milyar lira ek sermaye konulmasını istedi. Ancak bu istek karşılanamayınca poliçe kesme yetkisi kaldırıldı. Şimdi ya şirket daha güçlü bir sermayedara satılacak veya kamu şirketin yönetimini devralacak. İran kökenli İspanyol bir yatırımcının şirket ile ilgilendiği belirtiliyor.

        Edindiğimiz bilgilere göre şu anda şirketin kasasında olan yaklaşık 900 milyon lira mevcut hasarları ödeyeme yetiyor. Ancak sonraki hasarlar için 650 bin kişi güvencesiz kalacak. Şirket müşterileri arasında İstanbul Ticaret Odası, Bilfen Okulları ve Defacto gibi büyük kuramların olduğu öğrenildi.

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        #sigorta
        #AcnTurk Sigorta
        #SEDDK
        #kas
        #sağlık sigortası
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