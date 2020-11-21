Tüm dünyayı etkisi altına altına alan Covid-19 pozitif vaka sayıları artınca yeni koronavirüs tedbirleri alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandı. Tedbirler dün akşam 20.00'den itibaren devreye girdi. 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saatleri nedir? 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 65 yaş ve üzeri bugün sokağa çıkabilir mi?
65 YAŞ VE ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NEDİR?
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:0020:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
65 YAŞ VE ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
65 YAŞ VE ÜZERİ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.
65 YAŞ VE ÜZERİ ÇALIŞANLAR VE İŞ SAHİPLERİ İŞE GİDEBİLECEK Mİ?
Genelge ile gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?
Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.
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