65 yaş üstü için yeni kısıtlamalar

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? sorusu vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanılan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz aylarda kaldırıldı. Ancak bazı illerde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları 65 yaş üstü için çeşitli kısıtlamalar getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra 65 yaş üstü için düğün kısıtlamaları da söz konusu. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar haberimizde...

İZMİR'DE 65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN YENİ KARARLAR ALINDI

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı. Bu kapsamında, düğün törenlerine gelin ve damadın birinci derece yakınları haricindeki 65 yaş ve üstündekiler katılamayacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bazı kararlar alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00- 12.00 saatleri arasında yapmalarına, düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına, taziye ziyaretlerine vefat edenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci derece yakınlarının sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katılmalarına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamalarına, asker uğurlama törenlerine katılmamalarına, mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00- 16.00 saatleri arasında kullanmalarına oy birliğiyle karar verildi."

BALIKESİR'DE DÜĞÜNLER İLE 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA YÖNELİK KISITLAMA

Düğünlerin süresi 3 saatle sınırlandırıldı, 65 yaş ve üstü vatandaşların 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine girişleri yasaklandı

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla ilgili son durumu değerlendirdi.

Toplantıda alınan kararlara göre, düğünlerde yakın temasta bulunabilme riski dolayısıyla bütün düğünlerin süreleri en fazla 3 saat olacak.

Ayrıca, düğünlerde müzik yayını en geç saat 23.00'te sonlandırılacak. Düğün konvoylarında mümkün olduğunca az sayıda araç bulundurulacak, araçların içinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındaki düğünlere katılamayacak. Bu grupta yer alan kişiler, 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine giremeyecek.

Çay ocakları, kahvehane ve kıraathanelerde oturma düzeni, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma rehberine uygun olmasına özen gösterilecek. Masalar arasında her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak. Karşılıklı oturmada masanın genişliği 70 santimetreden az ise iki masa birleştirilerek kullanılacak ve çapraz oturma düzeni uygulanacak.

TOPLU TAZİYELERE İZİN VERİLMEYECEK

Yoğun insan hareketinin bulunduğu sahil bölgeleri, parklar ve piknik alanları başta olmak üzere bütün cadde ve meydanlarda sabit veya seyyar olarak dondurma, mısır, kuru yemiş, midye gibi ürünlerin satışının yapıldığı yerlerde işletme sahipleri tarafından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması sağlanacak. Söz konusu iş yerleri tarafından ilgili belediye ile irtibat kurularak zeminde müşterilerin sosyal mesafeye uymaları için işaretleme yapılacak.

Sanayi kuruluşları ve benzeri işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından çalışanlara günlük olarak semptom ve temaslı durumu sorgulaması yapılarak, olası bir şüpheli ya da pozitif vaka tespiti halinde İlçe Sağlık Müdürlüğüne acilen durum bildirilecek.

Toplu taziyelere izin verilmeyecek, taziye evi, taziye çadırı gibi uygulamalar olmayacak. İlde görevli imamlar tarafından kendi sorumluluk alanlarındaki bütün cenazelerin İlçe Müftülüğüne bildirilmesi sağlanarak, Müftülük tarafından cenaze defin bilgileri ilgili kolluk birimine ivedilikle iletilecek.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda il merkezinde Valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklar bünyesinde kurulacak İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerinin etkin bir şekilde görevlerini getirmesi sağlanıp, tedavisi evde sürdürülen vaka tespitli kişilerin izolasyon koşullarına uymaları konusunda kolluk birimleri tarafından yapılacak denetimler artırılacak. Bu kapsamda Mahalle Denetim Ekipleri de oluşturulacak.

HAKKARİ'DE DÜĞÜNLERİN SÜRESİ 2 SAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin süresi 2 saate düşürüldü, 65 yaş ve üstü kişilerin de sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''İlgili tarih ve sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile 14.30-18.30 saatleri arasında yapılması kararlaştırılan sokak düğünlerinin 15.30-17.30 saatleri arasında (4 saatten 2 saate indirilmesine) yapılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın saat 13.30-17.30 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

ANKARA'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE DÜĞÜN KISITLAMASI

Başkent Ankara'da koronavirüs salgınına karşı dikkat çeken kararlar alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kentte 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi." denildi.

Ayrıca, sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde de "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri bire bir takip etmelerinin sağlanmasına karar verildi.

Öte yandan, taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

BURSA'DA YENİ DÜZENLEME

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili değerlendirmeler sonucunda bir önceki kararın iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bu gruptaki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasının da kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun birinci ve ikinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına; cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlit ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına; sosyal faaliyetlerle kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına; alışveriş merkezlerine, çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, diğer saatlerde girişlerinin yasaklanmasına; spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate gibi) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, 65 yaş ve üstü kişilerin halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla bu kararlardan muaf tutulacağı bilgisi de paylaşıldı.

KASTAMONU'DAKİ DÜĞÜNLERDE 65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN BİRİNCİ DERECE YAKIN ŞARTI

Kastamonu’da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş ve üstünün toplu taşıma araçları ile pazar yerlerine girişlerine kısıtlama getirilirken, köylerde düzenlenen düğünlerin de 3 saati geçmeyecek şekilde birinci dereceden yakını olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların katılmaması şartıyla yapılmasına karar verildi.

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Avni Çakır başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Kurul tarafından korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararlar açıklandı. Buna göre alınan kararlar şöyle:

“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır. Halk sağlığını korumak ve Covid-19 salgınının kontrolü amacıyla İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 17 Ağustos tarihinden itibaren 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, ilimizde kurulan semt pazarlarına 17 Ağustos tarihinden itibaren saat 16.00’dan sonra girmelerinin kısıtlanmasına, ilimizde yapılmakta olan düğünlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzerinde bulunanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi ve halası olan kişilerin dışında kalan kişilerin 17 Ağustos tarihinden itibaren katılmalarının kısıtlanmasına, köylerde veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dâhil),nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken sabah 08.00’de, en geç gece 22.00 saatleri arasında en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına, ilimizde personel ve okul servisi olarak kullanılan araçların her seferde dezenfekte edilmesine, her sefer için kişilerin aynı koltuklara oturtulmasına ve araçlarda oturum düzenine ilişkin planlamanın araç içinde görülebilecek bir yere asılmasına, Covid-19 test sonucu çıkana kadar vatandaşlarımızın izolasyonda kalmasının sağlanmasına, kişilerin izolasyonda kalması gerektiğini iş yerlerine veya kurumlarını arayarak ya da kısa mesaj göndererek bildirim yapmasına, iş yerleri ve kurumların bu kişileri çalıştırmamasına ve sağlık kurumlarının izolasyonda olması gereken kişilerin çalıştıklarının tespiti halinde kolluk birimlerine bildirmesine karar verilmiştir.”

KÜTAHYA'DA DA BENZER KARARLAR ALINDI

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere bazı kısıtlamalar getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı bildirildi.

​Koronavirüsle mücadelede 65 yaş üstü vatandaşların salgından korunmasının büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, "Kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle ilimizde 65 yaş üzeri vaka ve temaslı kişi sayılarında artış olduğu tespit olunmuştur. Bu yaş grubunda ilave kronik hastalıkların da bulunma ihtimali dikkate alındığında hastalığın etkileri daha ağır seyredebilmektedir. İlimiz yaşlı nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde, yüzde 13 olup 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza virüs bulaşma ihtimalini azaltmak adına bazı kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların yoğun bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu),Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi (Samanpazarı),Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami),Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı),Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların Kovid-19 bulaşma riskini arttırması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu bölgelerde bulunan park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi bölgede bulunan diğer kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12.00-19.00, hafta içi saat 16.00-19.00 saatlerinde girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına, il genelinde düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesinin, saat 12.00'den sonra pazar yerlerine girişlerinin, 07.00-10.00 ile 17.00-22.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi."

Açıklamada doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşlarının görevlileri başta olmak üzere kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri, çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının istisna kapsamında değerlendirileceği bildirildi.

ERZİNCAN'DA DA YENİ TEDBİRLER

Erzincan'da da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil olmayan ameliyatların ertelenmesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbirler alındı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında, düğünler için ek tedbirler getirildi, 65 yaş üstü vatandaşların gideceği yerlere kısıtlama uygulanmasına karar verilirken acil olmayan ameliyatlar da ertelendi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her faaliyet alanında alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince karar alındı.

Bu kapsamda, kent genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmaları, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Ayrıca alınan kararlar doğrultusunda, düğün, gelin alma, kına dahil, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yapılması, ayrıca bu etkinliklerde havai fişek kullanımının yasaklanması kararlaştırıldı.

Ayrıca kurul, koronavirüs (covid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı çıktı.

Alınan kararlara uyulmaması halinde gerekli adli işlemler başlatılacak.

ESKİŞEHİR'DE YENİ TEDBİR KARARLARI AÇIKLANDI

Eskişehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, çay bahçesi, alışveriş merkezleri, kafe, kıraathane, piknik alanları ve asker uğurlaması gibi kalabalık alanlara girişleri yasaklanırken, toplu taşıma kullanım saatlerine de kısıtlama getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Alınan kararlar yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının (zorunlu icrai faaliyetleri) etkinlik ve toplantıları hariç olmak üzere etkinlik ve toplantıları, düğün, cenaze, birinci derecede yakınları olan kişilerin düğün ve cenazelerine katılım hariç olmak üzere, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesinin yasaklanmasına, toplu taşıma araçlarını 07.00 ile 09.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir."

SİİRT'TE 65 YAŞ ÜSTÜNE AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir."

Ayrıca, haftada en az bir kez denetlenmeleri kaydıyla kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları ve TFF'nin belirlediği branşlara özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerin faaliyete başlamasına karar verildi.

YALOVA'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00/21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı.

Korona virüs vakalarının artması üzerine Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı aldı. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul 09.00/21.00 saatleri dışında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı. Kuruldan yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi."

SİVAS'TA 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE GETİRİLEN "SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI" ERTELENDİ

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır." denildi.

Sivas'ta, dün, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların salgının etkilerinden korunmaları amacıyla saat 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmalarının yasaklandığı açıklanmıştı.

DÜZCE'DE 65 YAŞ ÜSTÜNE DÜĞÜN YASAĞI

Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu bugün Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplandı. Kurul, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar aldı. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünlerinin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında ve en fazla 2 saat 30 dakika süreyle sınırlı olacak şekilde yapılmasına karar verildi. Daha önce 3 saat olan izin 2,5 saate indirilirken, düğün sahibi tarafından izin alma aşamasında düğün izin dilekçesinde düğünün saatleri belirtilecek.

Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşların, evlenen kişilerin 1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde düğünlere katılmasının yasaklanmasına, mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramların yasaklanmasına karar verildi.

MALATYA'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün Vali Aydın Baruş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda toplandı.

Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği, bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına/kısıtlanmasına karar verildi. Belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri 'başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri' ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi."

Ayrıca kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da 15 Ağustos itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın "anne, baba, anneanne ve babaanne" durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verdi.

ŞANLIURFA'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi."

Ayrıca işçi, öğrenci ve memur servis araçlarında kurallara uyulmaması halinde, birinci ihlalde uyarılmasına, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanmasına karar verildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 65 YAŞ ÜSTÜNE TOPLU TAŞIMA VE PAZAR KISITLAMASI

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanımı ve pazara gidiş saatleri kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Kovid-19'un oluşturacağı riskin yönetilmesi ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ek tedbirler alındığı bildirildi.

Bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Salgınla mücadelede risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00 - 10.00 saatleri ile akşam 17.00 - 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.