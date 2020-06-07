65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? sorusu vatandaşlar tarafından bir süredir merak konusu oldu. Koronavirüsde risk grubunda bulunan 65 yaş üstündekiler için belirli günlerde kararlaştırılan saate göre sokağa çıkma izni verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü sokağa çıkma iznine dair yeni bilgileri paylaştı. İşte detaylar...
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeye göre; 65 yaş üstü ve üzeri vatandaşların Pazar günleri dışarı çıkma saatleri 14.00-20.00 olarak belirlendi.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?
Sokak kısıtlamasının kaldırılmasını sabırsızlıkla bekleyen 65 yaş üstüne Bilim Kurulu’ndan izin çıkmadı. Ancak biraz daha nefes almaları için hazırlanan formüle göre 65 yaş üstünün sokak izninin haftada 2 güne çıkarılması, haziran ortasından sonra da tamamen sonlandırılması planlanıyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstünün gözü önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısındaydı. Beklenen haber gelmedi ancak evde çok daralan 65 yaş üstünün biraz daha nefeslenmesi için bir ara formüle gidilmesi planlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.
Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.
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