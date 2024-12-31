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        Haberler Bilgi Gündem 600 TL (Amorti) kazanan numaralar: Milli Piyango yılbaşı çekilişi 600 (Amorti) TL numaralar hangileri? Milli Piyango 2025 amorti rakamları sorgulama ekranı

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti kazandıran numaralar açıklandı!

        Yılın en heyecanlı anlarından biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi tamamlandı. Bu yılın 600 TL amorti ikramiyesini kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Peki, amorti kazanan numaralar hangileri? Biletinizi kontrol etmek için Milli Piyango sonuç sorgulama ekranını nasıl kullanabilirsiniz? İşte 2025 yılbaşı çekilişine dair tüm detaylar ve amorti sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 23:37 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:33
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        • 1

          Büyük yılbaşı çekilişinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de 2025 Milli Piyango amorti sonuçları oldu. 600 milyon TL değerindeki büyük ikramiye için bilet alan ancak Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanamayan kişiler biletlerine amorti çıkıp çıkmadığını araştırıyor. İşte 2025 Milli Piyango çekilişi amorti rakamları hakkında merak edilenler...

        • 2

          AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU

          Amorti kazandıran numaralar 2 ve 7 olarak açıklandı.

        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruldu. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 Sorgulama ekranı üzerinden öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

          Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

        • 5

          MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

          MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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