600 milyon TL kazandıran numara açıklandı! Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödülü kazandıran numara belli oldu
600 milyon TL'lik büyük ödülü kazandıran numara belli oldu! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinin bu seneki büyük ödülü olan 600 milyon TL'yi kazandıran şanslı sayılar açıklandı. İşte, Milli Piyango 600 milyon TL'lik büyük ödülün numaraları...
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2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük heyecan sona erdi! Bu yılın büyük ikramiyesi olan tam 600 milyon TL’yi kazandıran şanslı numaralar belli oldu. İşte, 600 milyon TL’lik büyük ödülün kazanan numaraları ve Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı...
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600 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu! İşte 600 milyon TL'lik o numara;
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirseniz.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.