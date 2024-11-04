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        Haberler Gündem Güncel 60 yaşındaki Alzheimer hastası 3 aydır kayıp | Son dakika haberleri

        60 yaşındaki Alzheimer hastası 3 aydır kayıp

        Bursa'da 60 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Yıldıztaş'tan 3 aydır haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Yıldıztaş'ı, bir kişinin karakola götüreceğini söyleyerek yanına aldığını öğrenen ailesi, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:59
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        60 yaşındaki Alzheimer hastası 3 aydır kayıp
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 14 Ağustos günü evden çıkan Alzheimer hastası 60 yaşındaki Abdullah Yıldıztaş, bir daha eve dönmedi.

        İHA'da yer alan habere göre yaşlı adama ulaşamayan ailesi 112'ye kayıp ihbarında bulundu.İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ancak Yıldıztaş'tan herhangi bir ize rastlanamadı.

        KAYIP İLANI GÖRGÜ TANIĞINA ULAŞTIRDI

        Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi, Eylül ayında sosyal medya üzerinden Yıldıztaş'ın fotoğrafının yer aldığı bir kayıp ilanı paylaştı. Paylaşımı gören bir minibüs şoförü yaşlı adamı gördüğünü iddia ederek aileye ulaştı.

        Minibüs şoförü 4 çocuk babası yaşlı adamın ailesine Yıldıztaş'ı gördüğünü, karakola götürmeyi teklif ettiğini ancak başka birinin olaya dahil olarak yaşlı adamı kendisinin karakola götürebileceğini söyleyerek yanına aldığını ifade etti.

        "ÖLÜ YA DA DİRİ KENDİSİNE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

        Yardım çağrısında bulunan Yıldıztaş'ın eşi Songül Yıldıztaş "Eşim 14 Ağustosta evden çıktı bir daha geri gelmedi. Kendisi Alzheimer hastası. Biz kayıp ihbarında bulunduk ama en son eylül ayında bir minibüs şoförü kendisini görmüş. Bize, anlattığına göre kendisi eşime 'Gel amca seni karakola bırakalım' demiş. O sırada başka biri çıkıp biz bırakırız diye eşimi almış. Ondan sonra bizi arayan olmadı. Biz artık ölü ve ya diri kendisine ulaşmak istiyoruz. Yetkililerden ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

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        #Bursa
        #kayıp
        #haberler
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