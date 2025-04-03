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        Haberler Gündem Eğitim "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"nin 25 öğrencisi oldu

        "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"nin 25 öğrencisi oldu

        Şırnak'ta yaşayan 25 kişiye, "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" ile Şırnak Üniversitesinde eğitim imkanı sunuluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:26
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        "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"nin 25 öğrencisi oldu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 17 üniversitede yaşlı bireylerin aktif, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürmelerini desteklemek amacıyla yürütülen proje ile 60 yaş ve üzeri bireylerin kişisel gelişim ve öğrenme heyecanının yanı sıra toplumla bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor."60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" kapsamında Şırnak Üniversitesine başvuran 11i emekli öğretmen olmak üzere 60 yaş ve üzeri 25 kişi, akademisyenler tarafından verilen eğitimlerden faydalanıyor.

        Üniversitede, akademisyenler haftanın 1 günü 4 saat boyunca sağlık, tarım ve sosyal alanlara ilişkin eğitim veriyor.

        Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, proje ile üniversiteye 60 yaş üstü vatandaşları davet ettiklerini, bu doğrultuda 25 kişinin başvurduğunu söyledi.

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        Bakanlık oluru ile bu projenin Şırnak ayağını yürütmenin sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Alkış, öğrencilerin derslere rağbet gösterdiğini belirtti.

        Alkış, şunları kaydetti: "Aslında ilk başlarda bu kadar bir katılım beklemiyorduk. Biz hedeflediğimizden daha fazlasını bulduk. Lise öğrencisi dersi 45 dakika, lisans öğrencisi 1,5 saat, yüksek lisans öğrencisi 2 saat, doktora öğrencisi de yaklaşık 3 saat ders dinleyebilir. Bizim öğrencilerimizin de zevkle 3 saat dersi dinleyebildiklerini görüyoruz. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Sağlık, tarım ve sosyal alanlarda öğretim üyelerimiz tarafından çok kıymetli dersler veriliyor. Katılımcıların yarısından fazlası daha önce üniversite okumuş, diğerleri de lise ve ortaokul mezunu. Aynı zamanda biz de onlardan istifade ediyoruz. Onların tecrübeleri genç hocalarımız için çok değerli olabiliyor."

        "TALEP VE İLGİ BEKLEDİĞİMİZİN ÜSTÜNDE OLDU"

        Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nurullah Yelboğa da Tazelenme Üniversitesine talep olduğunu, derslere yeni başladıklarını, ders saatini artırmayı planladıklarını anlattı.

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        Yelboğa, "Projedeki amaç toplumun farklı kesimlerini aynı çatı altında buluşturmak, yaşlı bireyler ile gençleri aynı çatı altında bir araya getirmek ve bilgi ile deneyimi aktarmak. Diğer taraftan da hayat tecrübelerinin, deneyimlerin gençlere aktarılması ve karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması." ifadelerini kullandı.

        Kent yaşamının insanları yalnızlaştırdığını, özellikle yaşlıların çok etkilendiğini bildiren Yelboğa, vaktini kahve köşelerinde veya evin bir köşesinde geçiren bireylerin üniversite çatısı altında günlerini aktif ve etkili bir şekilde tamamlamalarını sağlamak amacıyla projenin yürütüldüğünü anlattı.

        Yelboğa, şöyle devam etti: "Şırnak’ın potansiyeli itibarıyla bizi zorlayacak diye kaygılandık ama talep ve ilgi beklediğimizin de üstünde oldu ve bu da bizi mutlu etti. Bireylere, sağlık, ailede yaşam, hukuk, tarla bitkileri ve bahçecilik dersleri veriyoruz. Ders gününde öğrencileri servisle alıyoruz. Yerleşkede diğer öğrencilerin aldığı tüm imkanlardan onlar da yararlanabiliyor."

        "BU YAŞTA ÜNİVERSİTEDE OLMAK GÜZEL"

        Derslere katılan emekli 60 yaşındaki Rahmet Yumak, proje sayesinde üniversiteye başvurduğunu, akademisyenlerden çok değerli dersler aldıklarını dile getirdi.

        Verilen derslerden sonra bilgiye aç olduklarını gördüklerini anlatan Yumak, şöyle devam etti:"Eğitime meraklı olanların gelip bu havayı teneffüs etmelerini istiyorum. Okumanın yaşı yoktur. derler gerçekten bunu bir kez daha gördük. Eğitime sadece gençlerin değil bizim yaşımızdaki bireylerin de ihtiyacı olduğu kanıtlandı. Üniversitemiz çok güzel bir yer. Emeklilerin kahve köşelerinde zaman öldürmelerinden ziyade buraya gelip eğitim görmeleri daha iyi olacaktır. Çok memnun kaldım. Hocalarımızdan çok şey öğreneceğiz."

        Halil Uysal ise bu imkanı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ederek, derslerde bilgilerini tazelediklerini ifade etti.

        Derslerle pozitif bir enerji aldıklarını anlatan 60 yaşındaki Uysal, "Gerçekten güzel oluyor. Ortaokul mezunuyum ve 40 yıldır esnaflık yapıyorum. Bu yaşta üniversitede olmak, bu duyguları yaşamak güzel." dedi.

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