60 milyon TL çıkan numaralar açıklandı! İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 60 milyon TL kazanan sayılar
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 60 milyon TL kazanan sayılar açıklandı. Bu sene 600 milyon TL olarak açıklanan büyük ödülden sonra, en büyük ikinci ikramiye olan 60 milyon TL çıkan şanslı numaralar belirlendi. İşte, Milli Piyango 60 milyon TL'lik ikramiye kazandıran numaralar...
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Milyonlarca vatandaşın beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 60 milyon TL kazandıran şanslı numaralar belli oldu. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 60 milyon TL kazandıran sayılar ve Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı...
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60 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 60 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu! İşte 60 milyon TL'lik o numaralar;
1223970
5234525
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirseniz.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.