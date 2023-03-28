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6 yıl sonra milli 11'e Beşiktaş imzası

A Milli Takım'ın Ermenistan'la oynadığı maçta Beşiktaş'tan Mert Günok, Onur Bulut ve Cenk Tosun ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlılarda çok uzun bir aranın ardından ay-yıldızlı 11'de 3 futbolcu yer almış oldu

Giriş: 28.03.2023 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
6 yıl sonra milli 11'e Beşiktaş imzası

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'ne Ermenistan deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı.

Beşiktaş'tan aday kadroya Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut ve Cenk Tosun dahil edilmişti. Tayyip Talha sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmak zorunda kalırken Mert, Cenk ve Onur ise teknik direktör Kuntz tarafından Ermenistan deplasmanında ilk 11'de görevlendirildi.

Siyah-beyazlılarda böylece uzun bir aranın ardından 3 futbolcu da milli takımda 11'de başlamış oldu. Ay-yıldızların oynadığı resmi maçlarda son olarak 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 5 Eylül 2017'de Hırvatistan ile oynanan maçta sahada 3 Beşiktaşlı yer almıştı.

O mücadele Kartal'dan Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Caner Erkin 11'de başlarken Tosun Paşa'nın golüyle milliler 1-0 kazanan taraf olmuştu.

PERFORMANSLARI BEĞENİ TOPLADI

Siyah-beyazlılarda uzun bir aradan sonra Milli Takım'a dönen Mert Günok'un yanı sıra Onur Bulut mücadelede 90 dakikayı tamamlarken Cenk Tosun ise ilk yarının sonunda yerini Kerem'e bıraktı.

DİĞER İSİMLERE DE YAKIN TAKİP

Teknik direktör Şenol Güneş, milli takımlara giden diğer oyuncularının durumunu da ekibiyle birlikte yakından takip ediyor. Güneş, kalan isimlerle ise Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

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