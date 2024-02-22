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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! 18 yıl hapis kararı! - Şanlıurfa haberleri

        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! 18 yıl hapis kararı!

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Kentte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidi Müslüm Demirer'e 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:17
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        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
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        Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı.

        BİLİRKİŞİ RAPORU OKUNDU

        AA'da yer alan habere göre heyet değişikliği nedeniyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu.

        ÜST SINIRDAN CEZA TALEP ETTİLER

        Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti. Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi.

        SAVCILIK DA KUSURLU BULDU

        Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti.

        OĞLUNU KAYBETMESİ CEZA İNDİRİMİ GETİRDİ

        Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

        Söz konusu binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

        SORUMLULARLA İLGİLİ İLK KARAR

        Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği de anımsatıldı.

        İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.

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        #Şanlıurfa
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