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        Haberler Gündem 6 Şubat depremlerinin mağdurlarından biri olan Alsat ailesi SMA hastası çocuğu için zor günler yaşıyor

        6 Şubat depremlerinin mağdurlarından biri olan Alsat ailesi SMA hastası çocuğu için zor günler yaşıyor

        Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilin etkilendiği depremin mağdurlarından biri olan Alsat ailesi SMA hastası çocuğu için zor günler yaşıyor. Adıyaman'da Alsat çiftinin 8 yaşındaki kızları İkra Nur Alsat SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Adıyaman Valiliğin izniyle küçük İkra Nur için yardım kampanyası başlatıldı

        Giriş: 31.01.2025 - 21:28 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:28
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        Depremden kurtuldu SMA ile mücadele ediyor
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        Türkiye 6 Şubat 2023 günü büyük acı veren deprem felaketini yaşadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremde 11 il etkilendi. Bunlardan biride Adıyaman’dı.

        DEPREMDEN KURTULDU SMA MÜCADELESİ VERİYOR

        Depremden en çok etkilenen illerin başından gelen Adıyaman’da oturan Alsat ailesi de deprem mağdurlarından biri oldu. Depremden kurtulan Alsat ailesinin 8 yaşındaki kızları İkra Nur Alsat SMA hastalığı ile mücadele ediyor.

        VALİLİKTEN YARDIM İZNİ

        SMPA tip 1 hastası olan İkra Nur Alsat için Adıyaman Valiliği, gerekli olan ilaç tedavisinin parasının toplanması için yardım izni verdi. Valiliğin yardım izniyle Alsat ailesi 8 yaşındaki İkra Nur’u hayata tutunmasını sağlamak için seslerini duyurmaya çalışıyor.

        Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde oturan Alsat ailesinin tek istediği İkra Nur’un hayata tutunabilmesi.

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        #İkra Nur Alsat
        #haberler
        #sma
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