6 Şubat depremlerinin mağdurlarından biri olan Alsat ailesi SMA hastası çocuğu için zor günler yaşıyor

6 Şubat depremlerinin mağdurlarından biri olan Alsat ailesi SMA hastası çocuğu için zor günler yaşıyor

Türkiye 6 Şubat 2023 günü büyük acı veren deprem felaketini yaşadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremde 11 il etkilendi. Bunlardan biride Adıyaman’dı.

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DEPREMDEN KURTULDU SMA MÜCADELESİ VERİYOR

Depremden en çok etkilenen illerin başından gelen Adıyaman’da oturan Alsat ailesi de deprem mağdurlarından biri oldu. Depremden kurtulan Alsat ailesinin 8 yaşındaki kızları İkra Nur Alsat SMA hastalığı ile mücadele ediyor.

VALİLİKTEN YARDIM İZNİ

SMPA tip 1 hastası olan İkra Nur Alsat için Adıyaman Valiliği, gerekli olan ilaç tedavisinin parasının toplanması için yardım izni verdi. Valiliğin yardım izniyle Alsat ailesi 8 yaşındaki İkra Nur’u hayata tutunmasını sağlamak için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde oturan Alsat ailesinin tek istediği İkra Nur’un hayata tutunabilmesi.