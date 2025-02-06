Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 6 Şubat DEPREMİ ANMA MESAJLARI 2025: Anlamlı, resimli 6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma mesajları ve taziye sözleri

        6 Şubat Depremi anma mesajları: Resimli 6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma mesajları ve taziye sözleri

        6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili vuran depremin üzerinden 2 yıl geçti. 'Asrın Felaketi' olarak nitelenen ve resmi rakamlara göre 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin yıl dönümü sebebiyle 6 Şubat Depremi anma mesajları sosyal medya ve arama motorlarında sıklıkla aranan konular arasında yer aldı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda on binlerce bina kullanılamaz hale gelirken, depremden milyonlarca kişi etkilendi. Kaybettiğimiz canların anısını yaşatmak ve yaralarımızı sarmak adına birçok ülkeden destek mesajı geldi. İşte anlamlı resimli 6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma mesajları ve taziye sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 00:18 Güncelleme: 06.02.2025 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          6 Şubat'ın gelişiyle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerinde kaybettiğimiz canlar, 2. yılında yurt genelinde saygıyla anılıyor. Türkiye'yi sarsan ve milyonlarca kişiyi derinden etkiliyen felaket başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 11 ilde yıkıma neden oldu. Ülkemizi yasa boğan ve on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından kaybettiğimiz canları anmak ve depremzedelere destek olmak amacıyla 6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma mesajları ve taziye sözlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 6 Şubat Depremi anma mesajları...

        • 2

          6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI

          6 Şubat'ın yankısı hala içimizde. Ancak umutla dolu yüreklerimizle, birlik ve dayanışma ile aydınlatacağız geleceğimizi.

          Sevdiklerinizi unutmadık, onları sevgi ve saygıyla anıyoruz. Başınız sağ olsun, dayanışma içindeyiz.

          Depremin acı izlerini hala hissediyoruz. Kaybettiklerimizi unutmadık, sevgi ve saygıyla anıyoruz.

          Deprem, insanları sadece binaları değil, kalpleriyle birbirine bağlar.

        • 3

          Depremin izleri hala toprakta, ama bizim kararlılığımız da öyle.

          Depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

          Depremzedelerin acılarını paylaşıyor, kayıpları için baş sağlığı diliyoruz.

          Bugün acılarımızı ilk günkü gibi taze tutarak geleceği inşa etmek için bir araya gelme günü.

        • 4

          Toprak titrediğinde yüreklerimizdeki sevgi ve dayanışma da titredi. Bugün, birbirimize kenetlenerek, sevdiklerimizi anacağız.

          Dayanışma içinde, acılarınızı paylaşıyor ve birlikte güçleniyoruz. Umuyorum ki en kısa sürede toparlanabilirsiniz.

          Depremin acı izleri hala var, ancak kaybedilenlerin hatıraları içimizde yaşamaya devam edecek. Mekânları cennet olsun.

          Depremde aramızdan ayrılan sevdiklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhları şad olsun.

        • 5

          6 Şubat'ın acısı kalbimizde ilk günkü gibi…

          Depremde hayatını kaybedenleri sonsuza kadar unutmayacağız...

          Depremin hüzünlü anıları içinde, kaybedilenlere olan derin saygımızı sunuyor, sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.

          Depremde hayatını kaybeden sevdiklerimizi kaybetmenin acısı büyük, ancak onların hatıraları kalbimizde sonsuza kadar yaşayacak.

        • 6

          Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

          Depremin yarattığı acıyı yürekten hissediyor, sevdiklerini kaybedenlere baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

          Sizlerle birlikteyiz, güçlü olun.

          Depremin vurduğu topraklarda kaybedilen canlara rahmet diliyorum.

          Depremin vurduğu topraklarda yaşamını yitirenleri sevgi ve saygıyla anıyor, geride kalanlara başsağlığı ve sabır diliyoruz.

          Yıkılan binalar, aslında insan dayanışmasının yeniden inşa edilme hikayeleridir.

          Depremin acı gerçeğiyle yüzleşen ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz.

          Sizlerle birlikteyiz, yaşadığınız acıları paylaşıyor ve sevgiyle sarılıyoruz.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Palayla iş yerini bastılar
        Palayla iş yerini bastılar
        ABD: İsrail'e daha önce tedarik edilmeyen mühimmatı teslim edeceğiz
        ABD: İsrail'e daha önce tedarik edilmeyen mühimmatı teslim edeceğiz
        Efsun Aktaş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
        Efsun Aktaş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        Karlı yolda kamyon devrildi: Yüzlerce tavuk öldü
        Karlı yolda kamyon devrildi: Yüzlerce tavuk öldü
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Habertürk Anasayfa