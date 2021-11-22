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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmelerinin, Katılım Evim ve İmece Evim’e devredileceğini açıkladı.

BDDK ve TMSF'den yapılan açıklamada, "BDDK ve TMSF olarak dört aydır yaptığımız çalışmalar neticesinde, tasarruf finansman şirketlerinin yaptığı uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle tasfiye sürecinin 10 yılı aşacağı öngörüldüğünden, faaliyetlerine devam eden iki şirketin talepleri kabul edilmiştir. Buna göre, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmeleri, Katılım Evim ve İmece Evim’e devredilecektir." denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"BDDK ve TMSF’nin çözüm için yürüttüğü çok yönlü çalışmaların sonucunda; Katılım Evim ve İmece Evim firmalarıyla, var olan şartlarda tasarruf sahipleri için olabilecek en iyi çözüm olarak, mevcut sözleşmeleri devralmaları konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Birevim A.Ş’nin ise, daha önce Çözüm Tasarruf A.Ş adlı firmayı devralmasına onay verilmiştir.

Tasarruf finansman sektörüne güvenin yeniden tesis edilmesi ve kaygıların giderilmesi için, büyük özveri gösteren iki şirketle imzalanacak anlaşma sayesinde, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 tanesinin müşterileri, yıllarca beklemeden, en az mağduriyetle ev veya otomobil sahibi olabilecektir.

Devir protokollerinin TMSF ve BDDK kurullarında onaylanmasının ardından, detaylar TMSF, BDDK ve şirketlerin internet sitesinden önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Tasfiye çalışmaları devam eden 21 firmanın ortakları ve kanuni temsilcileri ile ilgili 6183 sayılı kanun kapsamındaki takipler kesintisiz sürdürülecektir.

BDDK ve TMSF tarafından, geride kalan 15 şirketle ilgili etkin ve yoğun çalışmalara devam edilmektedir."