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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 öğrenciden 2'si boğulmuştu! Kuran kursu hocası tutuklandı - Rize haberleri | Son dakika haberleri

        6 öğrenciden 2'si boğulmuştu! Kuran kursu hocası tutuklandı!

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde serinlemek için girdikleri derede akıntıya kapılan Kuran kursu öğrencilerinden 17 yaşındaki Şifa Elğay ile aynı yaştaki Muhammed Koç hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan kurs hocası Abdülhamit Yıldırtan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:08 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:08
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        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
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        Rize'de olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Ardeşen ilçesinden geçen Fırtına Deresi'nde meydana geldi.

        FIRTINA DERESİ'NDE YÜZMEYE GİTTİLER

        İlçedeki, Tolunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Kuran Kursu'nda eğitim gören 6 öğrenci hocaları ile Fırtına Deresi'ne girdi.

        DÖRT ÖĞRENCİ GÖZDEN KAYBOLDU

        DHA'da yer alan habere göre suda sürüklenen 6 öğrenciden 2'si hocaların ve çevredekilerin yardımı ile çıkarılırken, 4 öğrenci gözden kayboldu.

        2 ÖĞRENCİ BOĞULARAK CAN VERDİ

        Öğrenciler için ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Botlar ve dalgıçlarla yapılan aramada 2 öğrenci kurtarılırken, 2 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

        HOCALARI GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dereye giren öğrencilerle birlikte olan Kuran kursu hocası Abdülhamit Yıldırtan polisler tarafından gözaltına alındı.

        'TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN' TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldırtan, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        "BİR EKSİKLİK VEYA ZAAF VARSA ÜSTÜNE GİDECEĞİZ"

        Olayla ilgili görevli bir kişinin tutuklandığı söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Gençlerimiz akıntıya kapılıp ilerleyince etrafta bulunanlar, başlarındaki hocaları da olmak üzere kurtarmak için dereye atlıyorlar. Hoca da akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesine maruz kalanlardan biri.

        Toplam akıntıya kapılan 6 kardeşimiz var. 2'si kendi imkanları ile sudan çıkıyor. Ekipler tarafından çıkarılan 2 kişiden birinin durumu kritik, diğer gencimizin tedavisi sürüyor. Olayda 2 evladımızı ise kaybettik. Onların da cenazeleri bugün ailelerine teslim edilip, memleketlerine uğurlanıyor. Ailelerine sabır diliyorum. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir görevli gözaltına alınmıştı. Konu etraflıca araştırılıyor. Burada bir eksilik veya zaaf varsa üstüne gideceğiz. Ama savcılığımızın başlattığı adli süreç neticesinde öğrencilerin başında olan görevli tutuklanmıştır" dedi.

        HAFIZLIK SINAVINA GİRMİŞLER

        Serinlemek için girdileri derede akıntıya kapılan 4 öğrenciden Şifa Elğay ve Muhammed Koç'un hayatını kaybettiği, hastanede tedaviye alınan Vefa E. ile Yaşar G.'nin bir gün önce eğitim gördükleri Kuran kursunda hafızlık sınavına girdikleri ve evlerine gitme hazırlığında olduğu belirtildi.

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