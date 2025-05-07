6 milyon Euro'luk kahraman: Yann Sommer!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter, normal süresi 3-3 biten karşılaşmanın uzatmalarında Barcelona'yı 4-3 yenerek finale yükseldi.

Tarihe geçecek mücadeleye birçok oyuncu damga vururken Inter kalecisi Yann Sommer de mücadelenin kahramanı oldu.

TOPLAMDA 14 KURTARIŞ

Inter'in finale çıkmasında en büyük pay sahiplerinden biri İsviçreli file bekçisi Yann Sommer oldu. Deneyimli eldiven, iki maçta toplam 14 kurtarış yaparak (son 15 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde en fazla ikinci) rövanş karşılaşmasında da maçın adamı seçildi.

Yann Sommer ile ilgili ilginç olan detay ise maçtan hemen sonra gündem oldu.