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        Haberler Gündem Güncel 6 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu kamerada | Son dakika haberleri

        6 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu kamerada

        Adana'da aynı aileden 6 kişinin bindiği motosiklette çocuklardan ikisi babanın kucağında, diğer ikisi ise annenin kucağında yolculuk yaptı. Ailenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:47
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        Motosikletle tehlikeli yolculuk
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        Adana'da 6 kişilik bir ailenin motosiklet yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi.

        Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda 2 kişilik motosiklette anne, baba ve 4 çocukları, yolculuk yaptı.

        Tehlikeli yolculuk sırasında iki çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğer iki çocuğun ise annesinin kucağında seyahat ederken, kimsenin kask takmadığı görüldü. Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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        #motosiklet
        #adana
        #motosiklet yolculuğu
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