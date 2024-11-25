6 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu kamerada

Adana'da 6 kişilik bir ailenin motosiklet yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi.

Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda 2 kişilik motosiklette anne, baba ve 4 çocukları, yolculuk yaptı.

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Tehlikeli yolculuk sırasında iki çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğer iki çocuğun ise annesinin kucağında seyahat ederken, kimsenin kask takmadığı görüldü. Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.