6. Kısa Film Atölyesi başvuruları için son tarih!

Köprüde Buluşmalar kapsamında düzenlenen 6. Kısa Film Atölyesi, 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Atölyeye katılım için son başvuru tarihi 5 Ekim!
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen Köprüde Buluşmalar, 2017 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile başlattığı Kısa Film Atölyesi’ne devam ediyor.
İlk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil genç sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen 6. Kısa Film Atölyesi bu yıl 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek
Kısa Film Atölyesi, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 2017 yılından bugüne Uluslararası Dikey Kısa Film Yarışması ile geleceğin yeteneklerine ışık tutuyor.
Kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan atölyelerin altıncısı için son başvuru tarihi ise 5 Ekim!
Başvurular arasından seçilecek 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları projelerini deneyimli yönetmen, yazar ve yapımcılar ile grup çalışması formatında geliştirecekler.
Ayrıca görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, cast direktörü, yönetmen asistanı ve yapım amiri ile yapılacak derslerde yapım sürecine hazırlanacaklar. Atölye ile sinemacılar arasında işbirliği ve iletişimi geliştirmek de amaçlanıyor.
Atölyenin sonunda ekipler yapımcı – yönetmen çalışması disiplinini geliştirmiş ve eğitmenler ile birlikte projelerinin profesyonel sunum dosyasını hazırlamış olacaklar. Atölyeye katılan sinemacılara sertifika verilecek.
Şimdiye kadar atölyeye katılan filmlerden Aylin (yön. Ozan Yoleri, yap. Alara Hamamcıoğlu), Bugün Ölmek İstemiyorum (yön. Onur Sefer, yap. Utkan Bugay), Manzara (Büşra Atamer Balkan), Susam (Sami Morhayim), Nasıl Kaybolunur (Tilbe Cana İnan), Ay Bulutta (Doruk Can Kaya) çekimlerini tamamladı.
Aylin filmi dünya prömiyerini Palm Springs Uluslararası Film Festivali’nde yaparken yönetmenliğini Deniz Göktaş’ın üstlendiği Tatilin İlk Günü çekimlerini tamamladı ve Sami Morhayim’in yönetmenliğini ve Hilal Şenel’in yapımcılığını üstlendiği Susam projesi Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi ve 40. İstanbul Film Festivali Kısa Film Seçkisi’nde yer aldı.
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