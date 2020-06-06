Malatya'da korkutan deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.06.06 09:22:04 38.3355 38.9108 27.0 -.- 1.8 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)

2020.06.06 08:36:31 36.0077 26.3168 6.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2020.06.06 08:34:32 35.5750 26.6942 5.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2020.06.06 07:06:34 38.8983 27.8760 9.6 -.- 2.0 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)

2020.06.06 06:31:39 38.2773 38.7345 11.5 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.06 06:28:07 39.8760 35.7920 1.4 -.- 2.3 -.- DOLAK-AKDAGMADENI (YOZGAT)

2020.06.06 06:15:15 39.1247 27.8342 8.3 -.- 2.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.06.06 06:05:35 38.5427 31.1172 2.7 -.- 3.2 3.1 DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR)

2020.06.06 05:40:12 38.2922 38.7413 11.1 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.06 04:51:56 38.3190 38.7075 10.4 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

2020.06.06 04:07:43 39.2577 28.8250 12.8 -.- 2.0 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2020.06.06 04:06:38 38.5350 39.3128 5.7 -.- 2.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

2020.06.06 03:55:33 38.4537 38.8013 27.7 -.- 1.9 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)

2020.06.06 03:38:43 35.7265 27.2588 3.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2020.06.06 03:14:32 38.4157 39.2237 5.0 -.- 0.9 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.06.06 02:52:30 38.2923 38.7765 1.3 -.- 2.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.06 02:49:24 38.3028 38.8115 1.7 -.- 2.1 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.06 02:45:40 38.3048 38.7368 1.3 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

2020.06.06 02:40:37 35.5427 26.7275 9.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2020.06.06 02:06:23 38.4117 38.9465 17.1 -.- 1.6 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG)

2020.06.06 01:48:01 40.8063 27.5310 13.6 -.- 1.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2020.06.06 01:46:10 38.3762 38.8430 14.7 -.- 2.1 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

2020.06.06 01:04:26 38.4512 43.7648 7.3 -.- 2.1 -.- CEVIZALAN-GURPINAR (VAN)

2020.06.06 00:57:45 38.3763 38.8777 27.0 -.- 1.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

2020.06.06 00:56:57 38.3723 38.8943 24.9 -.- 1.1 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.06.06 00:38:58 38.3130 38.7160 5.0 -.- 2.5 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

2020.06.06 00:30:50 39.1390 27.8498 8.1 -.- 1.9 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.06.05 23:53:14 34.0702 25.6397 7.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.06.05 23:47:11 38.3673 38.6717 15.0 -.- 1.6 -.- ERENLI-(MALATYA)

2020.06.05 23:11:45 38.3093 38.7923 6.6 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.05 23:02:15 38.3475 38.8123 8.7 -.- 2.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)