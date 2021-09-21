2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 6. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bugün oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

21 EYLÜL SALI

Fatih Karagümrük 0-0 Antalyaspor

Çaykur Rizespor 1-2 Altay

Yeni Malatyaspor 0-1 Sivasspor

Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor

22 EYLÜL ÇARŞAMBA

17:00 Gaziantep FK-Başakşehir FK

20:00 Göztepe-Hatayspor

20:00 Kayserispor-Galatasaray

23 EYLÜL PERŞEMBE

17:00 Konyaspor-Trabzonspor

20:00 Alanyaspor-Kasımpaşa

20:00 Fenerbahçe-Giresunspor

SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU