6 gün sonra ulaşıldı! Gözyaşlarıyla uğurlandı!

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan, cansız bedenine 6 gün sonra ulaşılan kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin (75), toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre Fatsa ilçesindeki taş ocağında 5 Kasım’da yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü.

REKLAM advertisement1

Fotoğraf: İHA

İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ile kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin, göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin cansız bedenini çıkarırken, kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin’e ise ulaşılamadı. Yeni bir göçük olma ihtimaline karşı, arama kurtarma çalışması 6 Kasım'da durduruldu.

Dün, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ve diğer paydaşlar tarafından bölgede yapılan incelemeler neticesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de katılımıyla iş makineleriyle arama çalışmaları tekrar başladı. Çalışmalarda Mustafa Ahmet Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı. Toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılan Şahin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafa Ahmet Şahin’in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ne getirildi. Şahin’in cenazesine ailesi ve yakınları katıldı. İlçedeki Hz. Hamza Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Mustafa Ahmet Şahin, Fatsa Asri Mezarlığı’nda defnedildi.