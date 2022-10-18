'6. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması' başlıyor

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Sinemanın temelini oluşturan senaryonun geliştirilmesi amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve her yıl yüzlerce ismin katıldığı 'DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda yarışmacılara maddi ve manevi katkı sağlamanın yanı sıra tecrübeli yönetmen ve senaristler tarafından senaryo yazmak isteyenlere atölye programlarıyla ücretsiz eğitim olanağı sunuluyor.

'6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması' kapsamında bu yıl 'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması', 'İlk Senaryo Yarışması' ve 'Yapım Destek Platformu' düzenlenecek.

DİZİ - MİNİ DİZİ SENARYO YARIŞMASI İLK KEZ DÜZENLENECEK

Bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması', dijital platformlarda ve televizyon kanallarında gösterilmek üzere üretilmiş nitelikli dizi ve mini dizi senaryolarına, proje geliştirme aşamasında gerekli olan maddi desteğin sunulması ve bu senaryoların daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor.

'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması'na bölüm süresi en az 20 dakika olan, henüz çekimlerine başlanmamış veya çekimlerinin yalnızca yarısı tamamlanmış dizi ve mini dizi projeleri katılabilecek. Ön seçici kurul ve jüri olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak değerlendirmenin ardından birinci olan projeye 30 bin TL para ödülü verilecek.

Sinemanın ana öğesi olan “senaryo geliştirme” konusunda ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri destekleyen ve 6. yılında bir gelenek olma yolunda ilerleyen 'İlk Senaryo Yarışması', yapım öncesi Türk sinemasının yazınsal sorunlarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Senaristlerin ilk uzun metraj senaryoları olmasının öncelikli koşul olduğu İlk Senaryo Yarışması’na, uzun metraj kurmaca ve animasyon filmler başvuru yapabilecek. Ön seçici kurulun, öyküler üzerinden yapacağı ilk değerlendirmenin ardından jüri tarafından birinci proje belirlenecek. Birincilik elde eden projeye 20 bin TL para ödülü verilirken; bu proje '7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda 'Yapım Destek Platformu' kategorisine de doğrudan katılım hakkı elde edecek. Ayrıca ilk 10'a kalan senaryolar, 3 bölümlük çevrim içi 'Senaryo Geliştirme Atölyesi'ne de katılım sağlayabilecek.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Yapım Destek Platformu' ise proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış nitelikli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi katkıyı sunmayı ve DenizBank ile TÜRSAK Vakfı’nın verdiği güçle daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Yapım Destek Platformu'na süresi en az 60 dakika olan, henüz çekimlerine başlanmamış veya çekimlerinin yalnızca yarısı tamamlanmış uzun metraj kurmaca ve animasyon projeler katılabilecek. Platformun jürisi tarafından birinci seçilen projeye 50 bin TL ödül verilecek.