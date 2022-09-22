6 Aylık Bebeklerde Öksürük Neden Olur, Nasıl Geçer? Bebeklerde Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Buna ek olarak ilk çocuklarını kucağına almış olan anne babalar da fazlasıyla heyecanlı oluyor. Ama bazen bebeklerimize ne olduğunu anlamak da mümkün olmuyor.

Bebekler sürekli öksürebilirler. Boğazlarına bir şey kaçabilir ya da sadece tükürüklerini yutamayabilirler. Bu durumda size bilmeniz gereken bazı şeylerden bahsedeceğiz. 6 aylık bebeklerde öksürük neden olur, nasıl geçer? Buna ek olarak bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir? Hep birlikte öğrenelim. İşte bütün detaylar…

Bebeklerde Öksürük Neden Olur?

Bebeklerde öksürük aynı yetişkinlerdeki gibi kuru ya da balgamlı olarak gerçekleşebilir. Ama endişe etmeyin çözümlerinden de bahsedeceğiz. Öncelikle sizlere 6 aylık bebeklerde öksürük neden olur bunu söyleyeceğiz:

Enfeksiyon

Hava değişimi

Sigara dumanı ya da hava kirliğine sebep olan duman

Fazla süt içmesi

Boğazına bir şeyin kaçması

Astım

Soğuk algınlığı

Hava yutma

Bu sebepler arasında bebekleri öksürten en yoğun durum hava yutmalarıdır. Hızlı emdikleri zaman hava yutma sorunuyla karşılaşabiliyorlar ve bu da 6 aylık bebeklerde öksürüğe sebep oluyor. Şimdi gelin hep birlikte bebeklerde öksürüğün nasıl geçeceğine bir bakalım.

6 Aylık Bebeklerde Öksürük Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

Bebeklerde öksürüğü geçirmek için hastaneye gidebilirsiniz. Eğer evde çözüm istemiyorum daha kesin tıbbi bir çözüm sunulsun diyorsanız doktoruna göstererek vereceği ilaçları ya da şurubu kullanabilirsiniz. Ama unutmayın ki altı aylık bebekler anne sütüyle beslenmek zorundadır. Buna bağlı olarak sizin yediğiniz içtiğiniz her şey bebeğinizi de etkiliyor.

Buna ek olarak sizlere 6 aylık bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir biraz detaylı anlatacağız:

Bebeğinizi düzenli emzirmeniz gerekiyor. Anne sütünden asla kesmeyin veya öksürüyor diye azaltmayın.

Öksürük sırasında durun ve bebeğinizin sırtını ovun. Dik pozisyona getirin.

Bebeğinize buhar vererek rahat nefes almasını sağlayabilirsiniz.

Bulunduğunuz odayı havalandırın.

Geceleri öksürükleri artıyorsa yastığını yükseltin ve rahat bir pozisyonda bırakın.

Bu yöntemleri uyguladığınız zaman bebeğinizin öksürükleri azalacaktır. Ama bazen bu yöntemler de etkili olmayabilir. Bu durumda sizlere birkaç önerimiz daha olacak. Diğer başlığa geçebilirsiniz…

6 Aylık Bebeklerde Öksürük İçin Bitkisel Tedavi Yolları

6 aylık bebeklerde öksürük nasıl geçer diye sorarken doğal çözüm yollarından bahsetmemek de olmazdı. Ama size bir uyarıda bulunmamız gerekiyor: Doğal olarak hazırlayacağınız her şey 6 aylık bebekler için uygun olmayabilir. Bir doktora onaylattıktan sonra bebeklerinizde uygulamanız daha sağlıklı olacaktır.

Eğer bebeğiniz bir yaşını geçmiş olsaydı pekmezin son derece faydalı olduğunu söyleyebilirdik. Ama bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi gerekiyor. Ek olarak öksürüğünün ve boğazındaki rahatsızlığın gitmesi amacıyla su da verebilirsiniz. Böylece boğazı yumuşayabilir ve öksürüğü de azalabilir.

Odayı havalandırırken de bebeğinizin üşümemesine dikkat edin. İyice hastalanabilir.

Ayrıca oda kokuları da kesinlikle kullanmayın. Bebeğinize zararlıdır.

Bebeğiniz ek besine geçtiyse ona ılık bir çorba da içirebilirsiniz. Bu da bebeğinize iyi gelecektir.

İşte sizler için hazırladığımız bu yazıyı okuduktan sonra artık bebeğiniz öksürürse neler yapmanız ve nelerden uzak durmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu sebeple öksürük yaşandığı zaman ve geçmediğinde endişelenmenize gerek yok. Bu yöntemleri uygulayın ve ona rağmen öksürüğü geçmiyorsa, bebeğiniz sürekli ağlıyorsa önce onu sakinleştirin. Sonrasında da doktoruyla görüşme sağlayın. Böylece ilerleme süreciniz daha sağlıklı ve doğru olacaktır.