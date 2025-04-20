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        Haberler Dünyadan 6 ay önce anne olan Margot Robbie'nin deniz keyfi - magazin haberleri

        6 ay önce anne olan Margot Robbie'nin deniz keyfi

        Yaklaşık 6 ay önce ilk çocuğunu dünyaya getiren oyuncu Margot Robbie, eski formuna kavuşmuş halde deniz keyfi yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 17:46 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:47
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        Taze annenin deniz keyfi
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        Margot Robbie, doğum yapmasının üzerinden 6 ay geçtikten sonra eşi ve arkadaşıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi.

        Margot Robbie, Paskalya bayramı hafta sonunu geçirmek için memleketi Avustralya'nın Gold Coast kentindeydi. Doğumdan sonra eski formuna kavuştuğu görülen 'Barbie' filmi yıldızı, bikinili haliyle objektife yansıdı.

        Tatil fotoğraflarına çocuğunun görüntüsü yansımasa da Margot Robbie'nin "anne" olarak yeni rolünü benimsediği gözlerden kaçmadı. Oyuncu, boynunda "anne" yazan kolye taşıyordu.

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        Yapımcı eşi Tom Ackerley de tatilde Margot Robbie'ye eşlik ederken objektife yansıdı.

        Margot Robbie ile Tom Ackerley, sonbaharda ilk çocuklarını kucaklarına aldılar. Robbie'nin, oğlunu 17 Ekim'de dünyaya getirdiği bildirildi.

        İlişkilerini hep gözlerden uzak yaşayan çift, Aralık 2016'da Avustralya'nın Byron Körfezi'nde özel bir törenle evlendi. İkili, evlilik öncesinde nişanlandıklarını da kamuoyuna açıklamamıştı.

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        #Margot Robbie
        #bebek
        #bikini

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