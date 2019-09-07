6. (Altıncı) hastalık nedir

07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altıncı hastalık genellikle küçük yaştaki çocuklarda sık olarak da bebeklerde görülen ve virüs yoluyla kolaylıkla bulaşabilen döküntülü bir şekilde ilerleyen bir hastalıktır. En belirgin olan bulaşma şekli virüs yoluyladır ancak havada dolaşan ve akışkan şekilde bulunan sıvı damlacıklardan da bulaşabilmektedir. Bebeklerde en az bir kere görülmektedir. Bebeklerde görülen bir hastalık olsa kolay bir tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu hastalığa neden olan virüs ‘Herpes’ virüs familyasıdır. Hastalık çok kolay yayılırken belirtileri bulaştığı andan itibaren görülmemektedir. Virüs bebeğin vücuduna yerleştikten yaklaşık 2-3 hafta içerisinde yavaş bir şekilde ilerleme görülür.
Bu hastalık ilk bulaştığı zaman kendini belli etmediğinden dolayı doktorlar tarafından gizli bebek hastalığı olarak da bilinmektedir. Yaklaşık 2-3 hafta içerisinde ana belirtiler ortaya çıkmaktadır ve bebekte ateş 40 dereceye kadar ulaşır. Ortaya çıkan bu ateş 1 hafta boyunca düşene kadar doktor kontrolünde tutulmalıdır. Bu hastalığın ateşten sonra görülen en büyük belirtisi ise; suçiçeğine benzer bir şekilde kırmızı noktaların bebeğinizin vücudunu sarmaya başlamasıdır. Sonrasında kırmızı lekeler döküntülü ve pullu bir şekilde bebeğinizin vücudunu kaplar. Bu hastalığın iyi yönde ilerlemesini gösteren en düzgün belirti döküntülü halde olmayan kırmızı lekelerin hastalık iyi yönde ilerliyorsa döküntülü bir hal almasıdır. Genel olarak tüm bebekler bu rahatsızlığına bir kere yakalanmaktadır. Altıncı hastalığa yakalanan bebekler bu virüse karşı bağışıklık kazanır ve tekrar yakalanmazlar. Ancak nadir olarak tekrar görülebilir. Bu hastalık genellikle kızamık veya suçiçeği ile karıştırılmaktadır. Ancak vücutta oluşan kırmızı lekeler ağrısız ve kaşıntısız olmaktadır. Fakat hastalık sırasında kramplar meydana gelebilmektedir bu konuda telaş yapmamanız önerilmektedir.
Bu hastalık meydana geldiğinde uygulanabilen belirli bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. En büyük sıkıntı oluşan kırmızı lekeler ve yüksek ateştir. Ateşin kısa sürede düşürülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde uzun süren ateş havaleye neden olabilmektedir. Bilinmesi gereken en önemli nokta ise; büyüklerde uygulanan ateş düşürme yönteminin bebekte uygulanmaması gerektiğidir. Bebeklerde yüksek dozda antibiyotik tedavisi de riskli olduğundan mutlaka doktor kontrolünde düşük dozlu, bebeğe uygun olan ve yan etki yapmayacak bir antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Ateşin düşürülmesi içinde bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Rahatsızlık iyileşme sürecine girdiğinde kırmızı lekeler vücuttan pul pul dökülmeye başlayacaktır. Bu şekilde belirtilere rastladığınızda mutlaka bebeğinizin doktoruna başvurmanız büyük önem taşımaktadır.
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