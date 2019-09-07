B12 vitamini suda çözülmesi sebebiyle kullanıldıktan sonra kalanlar idrar yoluyla atılır. Sinir sisteminin sağlıklı işleyişi ve kırmızı kan hücrelerinin meydana gelmesi için gereklidir. Beyin, saç, tırnak ve sindirim için en önemli vitamindir. Net belirti için kan testi yapılması şarttır. Gösterdiği belirtiler; bazı hastalıkların nedeni de olabilmektedir.

B12 vitaminleri sadece hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Kümes hayvanları, et, süt yumurta, sakatat, balık ve deniz ürünleri ve B12 içeren kahvaltılık gevrekler.

B12 Vitamin Eksikliği Hangi Durumlarda Görülür?

Vejeteryan olan kişilerde

50 yaşından sonraki yaşlarda olanlarda,

Mide hastalığı, Çölyak veya Chron hastalığı olanlarda,

Zayıflamak için mide ameliyatı geçirenlerde,

Midenin asit üretmediği hallerde,

Hamilelerde ve yetersiz beslenen çocuklarda,

Aşırı alkol tüketenlerde

B12 Vitamin Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Kansızlık

Halsizlik

Halisünasyon görme ve paronoyak haller

Depresyon

Düşüncelerini toparlamakta güçlük, dikkat dağınıklığı

Hafıza kaybı, unutkanlık

Dilde şişme ve iltihaplanma

Cildin sararması veya solması

Güçsüzlük

Görmede bozukluk

Kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma

Dengenin bozulması ve yürüme güçlüğü

Nefes darlığı

Tat almada zorluk

Kabızlık hali ve ishal

B12 vitamini eksikliğini yaşamamak için gerekli miktarda almak gereklidir. B12 vitamini vücudun dengesi için elzem bir vitamindir.