İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından “Genel Asayiş ve Servis Araçları Uygulaması’’ kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak dün denetim yaptı.

22.325 Emniyet, 27.117 Jandarma ve 315 Sahil Güvenlik olmak üzere toplam 49.757 personelin bulunduğu 12.590 ekip ile yapılan uygulamada;

* 34.281 okul servis aracı denetlendi, 361 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 104 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 188 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda 4.644 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, 844 bin 308 TL idari para cezası uygulandı, eksikliği tespit edilen 599 okul servis aracı trafikten men edildi.

* 461 gemi/tekne denetlendi, 11’i hakkında işlem yapıldı. 16 bin 485 okul çevresi ile okul çevrelerinde bulunan 367 bin 14 şahıs kontrol edildi. 19 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 19 hırsızlık, 1 cinsel suç, 44 yaralama, 6 dolandırıcılık, 7 tehdit, 3 mala zarar verme, 203 yoklama kaçağı-bakaya, 13 kayıp şahıs ve 412 diğer suçlardan olmak üzere toplam 727 aranan şahıs yakalandı.

* 25 bin 950 umuma açık yer kontrol edildi, kontrol edilen umuma açık yerlerden 141’i hakkında idari işlem yapıldı.

* 1 adet uzun namlulu silah, 6 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet av tüfeği, 177adet mermi/fişek, 5 adet kesici/delici alet ile 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

* 1 gr. eroin, 219 gr. esrar, 6 gr. sentetik uyuşturucu (bonzai), 1.551 paket kaçak sigara ile 9.162 litre kaçak içki ele geçirildi.