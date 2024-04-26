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        Haberler Spor Diğer Bisiklet 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Kraliçe Etabı koşulacak - Diğer Haberleri

        TUR2024'ün kaderini belirleyecek etap

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda altıncı gün... TUR'a Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) tırmanış etbı ile devam edilecek. "Kraliçe Etabı" olarak adlandırılan bu etabı kazanan sporcunun büyük ölçüde 2024 TUR şampiyonluğunu garantileyeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 09:43 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:43
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        • 1

          59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na bugün 160.1 kilometrelik Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) tırmanış etbı ile devam edilecek.

        • 2

          Geçmiş yıllarda olduğu üzere "Kraliçe Etabı" olarak adlandırılan bu etabı kazanan sporcunun büyük ölçüde 2024 şampiyonluğunu garantileyeceği gözüyle bakılıyor.

        • 3

          Sprinter bisikletçilerin pek fazla hoşlanmadığı tırmanış etabı için gözler yokuşçu sporculara çevrilmiş durumda...

        • 4

          Öte yandan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dün koşulan 177.9 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını DSM-Firmenich takımından Tobias Andresen 4 saat 18 dakika 11 saniye ile kazandı ve Gdnel Ferdi Klasmandaki yerini korudu.

        • 5

          Pazar günü Antalya-Antalya etabı ile başlayan TUR'da beşinci güne gelene kadar Genel Ferdi Klasman Birincisini belirleyecek Turkuaz Mayo 4 kez el değiştirdi.

        • 6

          Bodrum-Kuşadası etabını birinci olarak bitiren DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen Turkuaz Mayo'yu etap boyunca taşıdı.

        • 7

          59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı 28 Nisan'da İstanbul'da yapılacak. Startı ilk kez Beşiktaş Meydanı'nda verilecek final etabı, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.

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