TUR2024'ün kaderini belirleyecek etap
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda altıncı gün... TUR'a Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) tırmanış etbı ile devam edilecek. "Kraliçe Etabı" olarak adlandırılan bu etabı kazanan sporcunun büyük ölçüde 2024 TUR şampiyonluğunu garantileyeceği tahmin ediliyor
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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na bugün 160.1 kilometrelik Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) tırmanış etbı ile devam edilecek.
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Geçmiş yıllarda olduğu üzere "Kraliçe Etabı" olarak adlandırılan bu etabı kazanan sporcunun büyük ölçüde 2024 şampiyonluğunu garantileyeceği gözüyle bakılıyor.
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Sprinter bisikletçilerin pek fazla hoşlanmadığı tırmanış etabı için gözler yokuşçu sporculara çevrilmiş durumda...
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Öte yandan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dün koşulan 177.9 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını DSM-Firmenich takımından Tobias Andresen 4 saat 18 dakika 11 saniye ile kazandı ve Gdnel Ferdi Klasmandaki yerini korudu.
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Pazar günü Antalya-Antalya etabı ile başlayan TUR'da beşinci güne gelene kadar Genel Ferdi Klasman Birincisini belirleyecek Turkuaz Mayo 4 kez el değiştirdi.
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Bodrum-Kuşadası etabını birinci olarak bitiren DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen Turkuaz Mayo'yu etap boyunca taşıdı.
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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı 28 Nisan'da İstanbul'da yapılacak. Startı ilk kez Beşiktaş Meydanı'nda verilecek final etabı, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.
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