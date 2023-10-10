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        Haberler Spor Diğer Bisiklet 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını Alexey Lutsenko kazandı - Diğer Haberleri

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını Alexey Lutsenko kazandı

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü gününde zorlu bir tırmanışa sahne olan Fethiye-Babadağ etabı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 19:16 Güncelleme: 10.10.2023 - 19:16
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        Babadağ etabını Lutsenko kazandı
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde 104,1 kilometrelik Fethiye-Babadağ etabı geçildi.

        Fethiye'de başlayan 104,1 kilometrelik parkurda bisikletçiler, 50. kilometre ile 68. kilometre arasında yaklaşık 1000 metrelik tırmanış yaptı. Ardından sıfıra inen sporcular, son 20 kilometrede yeniden 1937 metreye çıktı.

        "Kraliçe" etabında son 18 kilometreye 2,5 saatte gelen bisikletçiler, zorlu tırmanış bölümünü 1 saatten fazla zamanda tamamladı. Mücadeleyi Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko 3.34.17'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

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        İkinci sırada 12 saniye farkla Almanya'nın Bora Hansgrohe takımından Ben Zwiehoff, üçüncü sırada ise 27 saniye farkla Astana'dan Kolombiyalı Harold Tejada geldi.

        Bu zaferle Lutsenko, ilk 2 etabın galibi Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen ile 24 saniyelik zaman farkını kapatarak genel klasman liderliğini aldı.

        MAYOLAR

        TUR 2023'te genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayo, Lutsenko'ya geçti.

        Sprint liderinin giyeceği yeşil mayo Phillipsen'de kalırken, tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo da Lutsenko'nun oldu. Yarınki etapta Lutsenko turkuaz mayo giyeceği için kırmızı mayo Zwiehoff'un üstünde olacak.

        Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo ise Almanya'nın Bike AID takımında yarışan Hollandalı Wesley Mol'da kaldı.

        BABADAĞ TIRMANIŞI TARİHE GEÇTİ

        Tour of Türkiye'nin 3. günündeki Fethiye-Babadağ etabı, zorluk bakımından tarihi bir finiş yaptı.

        Bir UCI yol bisiklet yarışında eğim olarak en dik parkur olan Fethiye-Babadağ etabı, TUR'un "Kraliçe" etabına yakışır bir şekilde oldu.

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        Bisikletçiler, Ölüdeniz plajından Babadağ zirvesine 18,3 kilometrede 0'dan 1928 metre rakıma çıktı. Etabın son metrelerindeki yüzde 10,4'lük eğim, UCI yol bisikleti tarihinin en dik yokuşu olarak kayıtlarda yerini aldı.

        BABADAĞ ZİRVESİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Babadağ etabı, organizasyon olarak da büyük bir hazırlığa sahne oldu.

        CEO Event'in büyük bir ekiple çalışmaları yürüttüğü TUR 2023'te Babadağ zirvesinde büyük bir sahne kuruldu. Podyum, sahne, bitiş alanı, basın çalışma bölümü, ve yeme içme alanları olmak üzere yaklaşık bin kişi Babadağ zirvesine tırmandı.

        Diğer etaplarda kullanılan tırların ve araçların bir bölümünün aşağıda bırakıldığı operasyonda, yayın ve organizasyonun eksiksiz şekilde yapılması için 12 tır, 15 kamyon ve 300 personelle büyük bir emek harcandı.

        SIRADAKİ DURAK FETHİYE-MARMARİS

        TUR 2023'ün dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı geçilecek.

        Fethiye'de Uğur Mumcu Parkı'ndan verilecek startla bisikletçiler; Kargı, Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Gökova'dan geçerek Marmaris'e ulaşacak. 165,3 kilometrelik parkur, Marmaris'teki Abdi İpekçi Parkı'nda sona erecek.

        Bisikletçiler, Fethiye-Babadağ etabındaki tırmanışın ardından maksimum 271 metrelik yüksekliğe çıkarak sprint yarışına imza atacak.

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