Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Galatasaray
        GS
        22
        Fenerbahçe
        FB
        21
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Diğer Bisiklet 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Jasper Philipsen kazandı - Diğer Haberleri

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Jasper Philipsen kazandı

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Alanya - Antalya etabı tamamlandı. Etabı 2 saat 44 dakika 31 saniye ile Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk etabın kazananı Jasper Philipsen!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle düzenlenen Tour of Türkiye 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabıyla tamamlandı.

        İskele Meydanı’ndan saat 11.40’da başlayan organizasyonda 24 farklı ülkeden 24 takımdan 163 sporcu katıldı. Etabı 2 saat 44 dakika 31 saniye ile Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazandı.

        Etabın ilk prim kapısını Hollanda Milli Takımı'ndan Diesel Bram geçti ve yarın devam edecek olan Kemer-Kalkan etabında Beyaz Mayo'yu giymeye hak kazandı. Yarınki Kemer-Kalkan etabında Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki Kırmızı Mayoyu Nolde giymeye hak kazandı.

        REKLAM

        Etabın madalya töreni ise Atatürk Parkı'nda düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin katıldı. Organizasyona bisikletseverler yoğun ilgi gösterdi. Törende dereceye giren sporculara madalya ve çiçek taktim edildi.

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarınki 166.5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı ile devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Habertürk Anasayfa