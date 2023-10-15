58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller sahiplerini buldu - Diğer Haberleri

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller sahiplerini buldu - Diğer Haberleri

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.

TUR'un tamamlanmasıyla hem İstanbul-Sultanahmet etabında hem de genel klasmanda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

İstanbul-Sultanahmet etabını ilk sırada bitiren Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen'e ödülünü Bakan Bak verdi. REKLAM İkinci sırada gelen Kazakistan temsilcisi Astana'nın Hollandalı sporcusu Cees Bol'a ödülü Vali Gül tarafından takdim edildi. Üçüncü olan İtalya'nın EOLO-Kometa takımından Giovanni Lonardi ise ödülünü Mehmet Tuncer'in elinden aldı. FORMALAR SAHİBİNİ BULDU Takımlar ve ferdide genel klasman liderliğini elde eden sporculara da ödülleri verildi.

Takımlar klasmanında ilk sırada yer alan Almanya temsilcisi Bora-Hansgrohe'nin madalyaları Vali Davut Gül tarafından takdim edildi. Genel klasmanda liderliği alan Astana sporcusu Alexey Lutsenko'ya kupası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından verildi. Bakan Bak, Lutsenko'ya turkuaz mayosunu da verdi. Sprint liderinin sahibi olduğu yeşil mayo, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş tarafından Jasper Philipsen'e giydirildi. Tırmanış kralı olarak kırmızı mayonun sahibi olan Birleşik Arap Emirlikleri takımı UAE Emirates'in Avustralyalı sporcusu Jay Vine'a mayosunu İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi. Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından Belçika'nın Tarteletto-Isorex takımından Belçikalı Mauro Verwilt'e verildi. Ödül töreninin ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Bakan Bak'a günün anısına Kütahya çinisi hediye etti.