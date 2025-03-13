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        "57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

        Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü Çanakkale'ye uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:46 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:46
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        "57. Alay" için yürüyorlar
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        Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü Çanakkale'ye uğurlandı. 57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen gönüllülerin Çanakkale'ye uğurlanması dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, 57. Alay'ın anısını yaşatmak için Çanakkale'ye yürüdüklerini söyledi.

        57. Alay'ın Çanakkale'nin kaderini belirlediğini anlatan Yılmaz, "Biz dik durmasını bilen bir alayız. Biz biat etmeden sadece onurluca 57. alayın davasını yürütenleriz. Çanakkale, Tekirdağ'dan başlar. Bütün ülke, 1915 Çanakkale muharebeleri hatırlandığında artık 57. Alay ve Tekirdağ'ı hatırlıyor" dedi.

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        Törenin ardından 57 kişilik yürüyüş komitesi Hükümet Caddesi'nden Malkara istikametine doğru yola çıktı.

        Atatürk Araştırma Merkezinden derlenen bilgiye göre, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçiş harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca karadan çıkmayı planlayan düşman birlikleri, bu eylemlerini 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesinden gerçekleştirmek için harekete geçti.

        19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 57. Alay'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi.

        Diğer destek birliklerle düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan ve önemli oranda şehit veren 57. Alay, kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

        Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor" sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.

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        #57. Alay
        #Çanakkale Haberleri
        #tekirdağ haberleri
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