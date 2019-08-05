İstanbul'un Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 550 yıllık İshak Paşa Hamamı sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Duvarları yıkılmak üzere olan, harabeye dönmüş tarihi hamam 3.5 milyon dolara alıcı bekliyor. Çöpler ve molozlarla dolu, kaderine terk edilmiş hamam, yıllar içinde definecilerin içerde altın araması nedeniyle büyük zarar görmüş halde…

Acilen restorasyona ihtiyacı olan tarihi mirasın satılacak olması kamuoyunda tartışma yarattı. Ecdad yadigarı eserin satılması, özellikle sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarihi İshak Paşa Hamamı’nı satışa sunan gayrimenkul firmasının Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne de teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Peki Vakıflar tarihi hamamı almayı düşünüyor mu? Hamamın alınıp restore edilmesi mümkün olabilir mi? Bu soruları Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’e sordum… Ertem, şu yanıtı verdi:

'FİYAT ÇOK UÇUK'

“Bu fiyata hamamı almamız mümkün değil. Fiyat çok uçuk. Şu aşamada böyle bir satın alma mümkün değil. Ancak makul bir fiyatta konuşulabilir, kamulaştırılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün önceliği ve zorunluluğu, hayrattan olan yani hayır amaçlı eserleri kamulaştırmaktır. Makul bir fiyat olursa elbette ki alınabilir. Ama şu anda bu parayı ödememiz mümkün değil…”