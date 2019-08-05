Aile buranın kendilerinden çıkmasını istiyor. Ancak ailenin isteği satılsa bile yine hamam olarak restore edilip kullanılması. Bu yerin ailede kalması durumunda yatırımcı veya devlet kadar bakım yapamayacaklarını ifade ettiler. Bazen buradan geçen öğrenciler ‘Nasıl satarsınız tarihimizi?’ diye tepki gösteriyor.