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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de ölümle biten yemek! Son dakika: 550 gündür kızı Ece Melisa Mercankaya'nın otopsi raporunu bekliyor

        550 gündür kızı Ece Melisa Mercankaya'nın otopsi raporunu bekliyor

        İzmir'deki restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen 5 yaşındaki Ece Melisa'nın otopsi raporunun hala çıkmadığını söyleyen ve zor günler geçirdiğini belirten kanser hastası anne Hasret Mercankaya, "Bu otopsi neden hala çıkmıyor, anlamıyorum. O işletme de halen faaliyet gösteriyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:04 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:32
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        550 gündür kızı Ece'nin otopsi raporunu bekliyor
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        Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (38), eşi Hasret Mercankaya, çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (4), geçen yıl 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

        ÖLÜM NEDENİ 'BELİRSİZ'

        Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya da tedavisinin ardından 13 Haziran 2022'de taburcu edildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni ise 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsinin sonucu henüz çıkmadı.

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        DEDESİ DE HASTA OLDU

        Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya, geçen yıl aralık ayında meme kanseri tedavisi için eşi ve oğluyla Belçika'ya döndü. Doktorlar, yapılan tetkikler sonrası Hasret Mercankaya'nın sol memesini operasyonla aldı. Hasret Mercankaya'nın babası Davut Ülgen (60) de aşırı stres ve sıkıntıdan; insan vücudu savunma sisteminin, trombositleri zarar verici etki olarak kabul edip işaretlemesi ve imha etmesiyle oluşan rahatsızlık olarak bilinen İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) hastalığına yakalandı.

        'HER KELEBEK GÖRDÜĞÜNDE, 'ECE SEN Mİ GELDİN?' DİYOR

        Kanser hastası Hasret Mercankaya'nın bu süreçte olumsuzluklar peşini bırakmadı. Geçen temmuz ayında kalp yetmezliği teşhisi konulan Hasret Mercankaya, şimdi de zatürre tanısıyla tedaviye alındı. 550 gündür detaylı otopsi raporunu beklediklerini söyleyen Hasret Mercankaya, "Karaciğerimde iltihaplanma var, zatürre olmuşum. Kemoterapim durdu. Hala otopsi raporunu bekliyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu otopsi neden hala çıkmıyor, anlamıyorum. O işletme de halen faaliyet gösteriyor" dedi. Oğlu Ege'yle ilgilendiğini belirten Mercankaya, "Zor günler geçiriyorum. Ege, ablasını çok özlüyor. Sürekli onu soruyor. Her kelebek gördüğünde, 'Ece sen mi geldin?' diyor. Biz ise hala otopsiyi bekliyoruz. Yetkililerden yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

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