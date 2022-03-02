55 milyon liralık rekor vurgun

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SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; Nişantaşı'nda ithalat ve ihracat ile uğraşan iş kadınını telefon dolandırıcıları aradı, "Bankadaki hesabınızı terör örgütü ele geçirdi, biz de onları polis olarak yakalayacağız ancak hesabınızdaki paraları bize aktarmanız gerekiyor." yalanını uydurdu.

Operasyon yalanına inanan iş kadını önce bankadaki paraları teslim etti.

Sahte polisler önce 10 milyon lira aldılar, daha sonra iş kadınını aylarca ağlarında tuttular, bütün finansal kaynaklarına el koydular ancak gözleri bir türlü doymak bilmedi.

İş kadınının Teşvikiye'deki gayrimenkulune göz koydular. İş kadını adeta hipnotize olmuştu, evini satışa çıkardı, sattıktan sonra parayı kendi elleri ile dolandırıcılara teslim etti.

Tele sahtekarlar 55 milyon liralık vurgun ile kayıplara karıştı.