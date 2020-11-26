55, 60, 65, 70 KPSS puanı ile atama yapılan kadrolar hangileri? 55, 60, 65, 70 KPSS ön lisans puanı ile atanabilir miyim?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından düşük puanla memur alımı yapan yerler hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. KPSS'den 50, 55, 60, 65, 70 ve 75 puan alan on binlerce aday bulunuyor. Bu adaylar da, bu puanlarla nereye girebileceğini öğrenmeye çalışıyor. Düşük puan ile alım yapan memur kadroları hangileri?

KPSS ÖN LİSANS PUANI İLE ATAMA YAPILAN KADROLAR

KPSS memur atamaları sonucunda oluşan 2 yıllık ön lisans mezunu kadroların taban puanları yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Bazı bölümlerde taban puan 85 olabileceği gibi bazı bölümlerde ise 70, 75 puan ile atama yapılması mümkündür.

KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban puanları inceleyerek, tercih edeceğiniz bölüm ve üniversite ile ilgili tavan ve taban puanları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KPSS 2020 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Aşçı

Bilgisayar İşletmeni

Büro personeli

Dağıtıcı

Dava Takip Memuru

Destek Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Ebe

Eksper

Gemi Adamı

Hareket Memuru

Hemşire

İcra Memuru

İş Makinası Sürücüsü

İtfaiyeci

Kaloriferci

Kondoktör

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi

Laborant

Muhasebeci

Mutemet

Orman Muhafaza Memuru

Programcı

Sağlık Memuru

Sağlık Teknikeri

Sekreter

Sürveyan

Şoför

Teknik Ressam

Tekniker

Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni

Veteriner Sağlık Teknikeri

Veznedar

Yurt Yönetim Memuru

Zabıta Memuru

2020 Yılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Memur, Sözleşmeli Personel, Sürekli/Geçici İşçi Alımı İlanları

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor.

Aşağıda sıralanan ilanlar Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yer almaktadır. Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

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