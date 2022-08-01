532 milyon dolarlık Martı

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Ulaşım uygulaması Martı, Galata Acquisition Corp. ile birleşmeye gidiyor. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu birleşme ile Martı Technologies Inc. unvanlı bir şirket kurulacak ve bu şirketin işletme değeri yaklaşık 532 milyon dolar olacak.

Yeni kurulacak şirket halihazırda Martı CEO'su olan Alper Öktem tarafından yönetilmeye devam decek.

Galata halihazırda New York Borsası'nda (NYSE) işlem görüyor. Dördüncü çeyrekte tamamlanması beklenen işlem sonrası Mart Technologies Mrt kısaltmasıyla New York Borsası'nda işlem görecek.

'YETERSİZ TOPLU TAŞIMA' AVANTAJI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı CEO'su Alper Öktem "Üst seviye yatırımcıların desteğini alma ve ABD sermaye piyasalar erişim sağlamanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin mega şehirlerindeki en büyük sorunun yetersiz toplu taşıma olması nedeniyle büyüme için eşsiz bir konuma sahip olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Galata Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Freifeld ise "Bugün ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve Marti'nin NYSE'de halka açık bir şirket olarak devam edecek başarısını dört gözle bekliyoruz" dedi.

Martı, Türkiye'nin 20 kentinde 7 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ve 46 bin araçlık filoyla hizmet veriyor.

KAZALAR İLE GÜNDEME GELİYOR

Türkiye'de elektrikli scooter kullanımının artması, son dönemde Martı'ya rakip gibi birçok şirketin faaliyete başlamasına ve yurtdışından da yabancı şirketlerin Türkiye pazarına girmesine yol açtı.

Fakat, mobilite ihtiyacını gidermek üzere geliştirilen bu cihazlar halen çoğunlukla yaşanan trafik kazaları ile gündeme geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında, e-scooterın, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi, otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi, ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi ve yaya yollarında sürülmesine izin verilmiyor.

Ayrıca scooterların, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi, izin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi, manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi de yasaklanmış durumda.

Açıklanan yönetmeliğe rağmen bu araçların yollarda kullanımı, ölümle sonuçlanan kazalara sebebiyet verebiliyor.

Bu konuda daha önce Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan uzmanlar, elektrikli scooter kullanacak kişilerde kask kullanımının zorunlu olmasını, kullanıcılarda yaş sınırının artırılmasını ve bu araçların hız sınırının da gözden geçirilmesini gerektiğini savunuyor.