51/2-c trafik cezası nedir? 51/2-c trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

51/2-C TRAFİK CEZASI NEDİR?

51/2-c trafik cezası kanunda radar cezası olarak bilinmektedir. Hız limitlerini aşan sürücülerin radara yakalanması ile beraber, hız limitini aşma yüzdesine göre cezai işlem uygulanır.

2025 YILINDA 51/2-c TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Hız sınırı ihlalleri

Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaya 2 bin 167, yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmaya 4 bin 512, yüzde 50'nin üzerinde aşmaya ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek. Aynı yıl içinde 5 kez yüzde 50 üzerinde hız ihlali yapanların sürücü belgesi bir yıl geri alınacak.

Takograf ve taksimetre kullanmayan, muayenede emniyetsiz raporu verilen araçla trafiğe çıkan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 4 bin 512 lirayla cezalandırılacak.

Kış lastiği kuralına uymayanlar, 5 bin 856 lira ceza ödeyecek.

51/2-c TRAFİK CEZASINA İTİRAZ

Madde 51/2-c'ye göre ceza alan sürücüler cezasını kabul etmeyip, itiraz etmek isterlerse bunu belirli bir süre içerisinde yapması gerekmektedirler. Bu süre tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. İtiraz mercii makamı Sulh Ceza Mahkemesi'dir. Tebligat yoluyla tarafınıza ulaşan tutanakta belirtilen yere başvurmalısınız. Dilekçede tarafınızdan istenilen tüm bilgilerin eksiksiz verilmesi ve itiraz nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. Şu evraklar da istenmektedir: