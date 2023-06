51. İstanbul Müzik Festivali'nde haftanın konserleri

Ünlü piyanist, çağımızın üretken bestecilerinden Fazıl Say ’ın, festivalin siparişi üzerine, Türkiyeli kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi Dünya Anne , festivalde dünya prömiyerini yapacak. Cumhuriyetin, yetenekli ve üretken kadınlarının kaleme aldığı unutulmaz şiirlerden doğan bestelerini, Say ile yıllardır birçok kez aynı sahneyi paylaşan mezzo-soprano Serenad Bağcan seslendirecek. İkiliye kontrbasta Volkan Hürsever , davulda Ferit Odman eşlik edecek. Cumhuriyet Kadınları, 8 Haziran saat 20.00 ’de AKM ’de; 14 Haziran ’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ’nda izleyicilerle buluşacak.

Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler, konserleri her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek. Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. İşte haftanın konserleri...

Fazıl Say ’ın, festivalin siparişi üzerine, Türkiyeli kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi Dünya Anne , 8 Haziran’da festivalde dünya prömiyerini yapacak.

YARININ KADIN YILDIZLARI GENÇ KADIN MÜZİSYENLER DESTEK FONU

2018’de İstanbul Müzik Festivali ve TSKB işbirliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlatılan Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu projesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında, genç bir besteciye verilen eser siparişi ile yeni nesil bestecilerimizin eserleri ile klasik müzik literatürüne katkı sağlayacak. Cem Esen’in bu özel yıla ithafen bestelediği eserin seslendirileceği ve bu yılın genç kadın yıldızlarının festival izleyicisinin karşısına çıkacağı konserin bilet gelirleri de fona aktarılacak. Konserde kanaat önderi olarak, son yılların yükselen keman sanatçısı Veriko Tchumburidze sahnede müzisyenlerle birlikte olacak. TSKB’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser 11 Haziran saat 20.00’de Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.

BEBEKLERE BEATLES

Dört müzisyen ve bir dansçıdan oluşan La Petita Malumaluga, bebekler ve ailelerini The Beatles’ın unutulmaz parçalarının dans eşliğinde seslendirileceği bir performans için festivale bekliyor. 10 ve 11 Haziran’da Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleştirilecek gösteride ‘Hey Jude’, ‘Yesterday’, ‘Here Comes the Sun’ gibi unutulmayan şarkılar keman, saksofon, viyolonsel ve vurmalı çalgılarla yorumlanacak; bebekler çalan müziğe ritim tutmaya, sahnede özgürce dans ederek müzisyenlere eşlik etmeye çağrılacak.

MÜZİKLİ BİR HAFTA SONU II

Festival, İKSV Alt Kat’ın işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar ve ailelerine özel Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlik serisini düzenliyor. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek “Barışı Birlikte Düşünelim” felsefe atölyesi, 10 ve 11 Haziran’da İKSV Alt Kat’ta düzenlenecek. Bu tarihlerde İKSV Alt Kat’ta, felsefe atölyesinin yanı sıra “Ritim Orkestrası” perküsyon atölyesi de gerçekleştirilecek.