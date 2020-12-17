500 bin tablet dağıtımı devam ediyor 

Hafta başında 50 bin 500 adet tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin gönderildiği 15 ilin müdürü ile video konferans yöntemiyle bir toplantı yaparak dağıtım sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.
Selçuk, Ocak ayı sonuna kadar 500 bin tablet bilgisayarın tamamının öğrencilere ulaşacağını, sayının bununla sınırlı kalmayacağını, dağıtım ve desteklerin sivil toplum, yerel yönetimler ve özel sektörün de katkısıyla sürdürüleceğini ifade etti.
Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Tablet bilgisayarlar kontrol aşamalarının ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor.
15 Aralık Salı günü, 50 bin 500 adet tablet daha dağıtım için 15 ile doğru yola çıktı ve 17 Aralık Perşembe günü il müdürlükleri, öğrencilere dağıtılmak üzere tabletleri teslim aldı.
Bu gönderimde Adıyaman’a 2.300, Batman’a 2.600, Diyarbakır’a 3.000, Gaziantep’e 3.000, Hakkari’ye 850, İstanbul’a 5.000, Kayseri’ye 2.000, Kilis’e 500, Kocaeli’ye 8.000, Mardin’e 3.000, Ankara’ya 1.350, Siirt’e 1.000, Şanlıurfa’ya 10.700, Şırnak’a 2.600 ve Van’a 4.600 adet tablet bilgisayar ulaştırıldı.
Tabletlerin son olarak ulaştığı illerin millî eğitim müdürleri ile video konferans yoluyla toplantı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtım süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
İl müdürleri, tablet bilgisayarların planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde ilçe müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından en kısa sürede öğrencilere ulaştırılacağı bilgisini Bakan Selçuk ile paylaştı. Bakan Selçuk, illerde uzaktan eğitim sürecinde yürütülen diğer çalışmalar konusunda da il müdürlerinden bilgi aldı.
İl yöneticileri, EBA destek noktalarının aktif olarak desteğe devam ettiği ve EBA TV’ye erişim için televizyon ihtiyacı tespit edilen ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini iletti.
Tabletlerin, öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edileceği bilgisini de paylaşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA portalını kullanım ve canlı derslere katılım konusunda cihaz ve internete erişim sıkıntısı yaşayan çocuklarımız için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil inisiyatifler tarafından sağlanan desteklere ilave olarak tedarik ettiğimiz ve dağıtımını sürdürdüğümüz 500.000 adet tablet bilgisayarın tamamını, resmî veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre Ocak ayı sonuna kadar öğrencilerimize ulaştırmış olacağız.Teslim edilen tabletlerin içinde, öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB’a kadar kotalı internet paketi de yer alacak. Elbette, dağıtımlar bununla sınır kalmıyor ve kalmayacak. Yerel yönetimlerimizin, özel sektör kuruluşlarımızın, sivil inisiyatiflerimizin sürece büyük destekleri var ve devam ediyor. Önümüzdeki günlerde onlarla da ayrıca bir araya gelerek teşekkürlerimizi paylaşacağız. Öte yandan, TRT EBA Televizyonu merkezli olarak yürüttüğümüz uzaktan eğitim sürecimiz, aralıksız bir şekilde devam ediyor. Tablet bilgisayar desteğinin yanı sıra, sayıları 14 bin 500’e ulaşan EBA destek noktaları da öğrencilerimizin hizmetinde. Uzaktan eğitimin tüm güçlüklerine karşın bu dönemde her bir çocuğumuza ulaşmak için merkezde ve taşrada görevli tüm meslektaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti gösterdiğimizin bilinmesini isterim” diye konuştu.
Bakan Selçuk bu kapsamda, aile veya öğrencilerin tablet bilgisayar talebi için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını; ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmî veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.
Bir sonraki dağıtım, 21 Aralık haftasında yapılacak.
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