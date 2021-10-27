50 liralık fatura 750 lira oldu!

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Show Haber'den Aziz Kova'nın haberine göre; iki kişinin yaşadığı eve 750 TL su faturası geldi. Kız "Sanki hamam işletiyoruz" derken anne "Şaka galiba. Ben bu faturayı nasıl ödeyeceğim." şeklinde tepki gösterdi.

Nesrin Erdoğ ve kızı, yüksek faturaya itiraz etti, şirket faturayı 467 TL'ye düşürdü ve ödemeleri gerektiğini bildirdi. Ancak anne ve kız önceden ödenmemiş borçları olmadığını ve bu kadar çok su harcamadıklarını bildiriyor. Daha öncesinde en fazla aylık 50 lira su faturası ödeyen aile 750 liralık faturayı ödemeyi kabul etmiyor.